Karla Sofía Gascón: "Si me hubieran nominado a Mejor Actor, les tiro el premio a la cabeza"

Karla Sofía Gascón acaba de estrenar en cines la película Emilia Pérez. En este narco-musical, Karla interpreta a Manitas del Monte, un narco mexicano con muchos cadáveres a sus espaldas, buscado internacionalmente y que está al borde de la caída, que decide cambiar de identidad. Pero no sólo de nombre y de rostro, sino también de sexo. Para llevarlo a cabo decide fingir su propia muerte y empezar una nueva vida como mujer y alejada del crimen: Emilia Pérez.

La actriz agradece y valora esta película que "es maravillosa" y le ha catapultado a la fama, pero reconoce que no es amante de los musicales, ni de las películas románticas. "Yo soy fan de las películas de terror, donde muere la gente y les masacran", dice en 'Más de uno'.

Su próximo trabajo, anuncia, será la adaptación al cine de 'Las malas', la novela de Camila Sosa Villada, y estará dirigida por Armando Bó, guionista de Birdman. "Lo que más me gusta es que todos los que antes me decían 'ya te llamaremos' ahora me dicen, 'por favor, ¿me llamas?'", cuenta mientras asegura que se está vengando de quienes antes le ignoraban.

Zanja la polémica sobre su posible nominación a Mejor Actor

Sobre sus nominaciones a Mejor Actriz en distintos premios culturales, Karla zanja la polémica sobre quienes defienden que le deberían nominar también como Mejor Actor: "me perdonas, ¿pero si hago de monstruo o de vampira me nominas también como Mejor Monstruo o Vampira?".

Ella, insiste, es una mujer y es actriz. "Los premios de los actores se los darán a los actores, yo soy una actriz. Y si me hubieran nominado para esa categoría, les tiro el premio a la cabeza", sostiene Karla.

Vídeo de la entrevista