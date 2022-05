HUMOR | LA HORA GUASA

Homenaje a Antena 3 Radio: Las noticias de hoy contadas por aquellas voces

Nuestros humoristas Agustín Jiménez, Leo Harlem, Carlos Latre y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Hoy, cuando se cumplen 40 años del inicio de Antena 3 Radio, le echamos un poco de imaginación para recuperar la programación de aquella radio. Para ello, recreamos cómo serían las noticias de ahora con aquellas voces. Conectamos por unos minutos con Hilario Pino, Jesús Hermida, Supergarcía en 'Hora Cero' y Carlos Pumares que hacía 'Polvo de Estrellas'. Luego, Jesús Manzano nos habla de los espionajes ilegales a través del teléfono y se cuela en directo su hermano Ángel. Juntos nos cantan una canción sobre el fin de las mascarillas en la radio: "Yo me imaginaba que tenías la boca grande y eras chato / Y ahora te has quitado la mascarilla y pareces Mr. Potato". Por último, Agustín Jiménez nos presenta un nuevo programa de concursos 'Yo me uno a Más de uno'.