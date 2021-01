HUMOR | Goyo Jiménez explica las diferencias entre españoles y americanos protestando

En Más de uno nos reímos con nuestros humoristas Goyo Jiménez, Agustín Jiménez y Jesús Manzano y como el niño mísero Arturito. Nuestro experto Goyo Jiménez, nos cuenta si se parece la forma de rebelarse contra el sistema de un español y de un americano, "como una castaña a un huevo", responde. También analiza el asalto al Capitolio.

Además, recibimos la llamada de uno de nuestros oyentes estrella, Braulio, que nos cuenta que tiene un atasco intestinal y que encima está atascado con su camión por culpa de la nevada.

Por otro lado, no podíamos cerrar la Navidad sin la recopilación de Agustín Jiménez las cosas que no entiende de estas fechas. "Los belenes que se van de madre. No voy a a hablar de la nieve en Judea, ni del río de papel albal...Ni del pastor de cerdos que de esta ya hablaremos otro año", dice.

Y Jesús Manzano y su hermano Ángel nos cuentan lo que les han traído los Reyes Magos.