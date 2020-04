Así ha sido el especial ¡Cómo está el patio! de Más de uno

Carlos Alsina: "Echamos tanto de menos hacer radio fuera del estudio que hoy hacemos la radio exterior desde el interior"

En el inicio del especial 'Cómo está el patio', en Más de uno a favor de 'Cruz Roja responde' Carlos Alsina recuerda cuando hacían programas en el exterior y por ello el programa de hoy lo hacen desde fuera del estudio pero en un sitio interior, concretamente desde el edificio en el que vive.

Leo Harlem: "He montado mi propia tabernilla en mi casa y sirvo las copas por el patio de luces"

antes tenía un bar en el barrio, pero lo ha cerrado durante el confinamiento y ahora se dedica a dar cháchara en los balcones mientras abrillanta la barandilla, imaginando que es la barra de su local. También pasa cañas de cerveza, pinchos y tapas a sus vecinos por el tendedero, utilizando las cuerdas de la ropa a modo de tirolina gastronómica. "Tengo hasta las servilletas que no limpian", comenta. Además, le llama Sinacio para hacer su primer pedido del día.

Carlos Latre: "Tengo que compartir mi casa con todos los personajes"

Carlos Latre es otro de los vecinos del edificio donde vive Alsina. Una casa muy particular la de Latre, ya que comparte espacio con todos sus personajes: Ferran Adrià, Boris Izaguirre, Llongueras, Mariano Rajoy, Ferrán Monegal...

Edu Galán: "Vaya narices que tienes, despertar a cómicos a las 9 de la mañana"

Edu Galán es otro de los vecinos del edificio, que explica que está "feliz" porque le da tiempo a hacer sus tortillas y escribir sus guiones de Mongolia. Por otro lado, le reprocha a Alsina que se haya atrevido a despertar a cómicos a las 9 de la mañana para hacer este programa especial para recaudar fondos para Cruz Roja.

Marta González de Vega: "De tanto salir al balcón me he enamorado de un vecino"

Marta González de Vega es otra de las vecinas de Alsina, que nos cuenta que durante este confinamiento se ha enamorado de uno de sus vecinos de tanto salir al balcón. "Quiero que nos alarguen el confinamiento para que me de tiempo a ligármelo".

Santi Rodríguez, el okupa de la casa de Luis Piedrahita

Carlos Alsina se cuela también en la casa de Luis Piedrahita, que nos cuenta que está enseñando a media España a hacer magia a través de su Instagram, para evitar que los niños se rebelen y se escapen de las casas, pero que lamentablemente aún no sabe cómo multiplicar el valor de los billetes de curso legal. Además, confiesa que le va a pedir a "Leo Harlem el café más difícil de la Historia, un café muy muy templado". Por otro lado, confiesa que estos días ha aprovechado para reorganizar su casa y se ha encontrado en su armario a un señor con bigote, a Santi Rodríguez, un antiguo frutero del barrio que terminó de okupa en su casa. Rodríguez explica cómo hacer comedia en tiempos convulsos.

Los policías José Corbacho y Eva Soriano irrumpen en casa de Agustín Jiménez por el ruido que arma

En el descansillo del segundo piso, Carlos Alsina escucha unos ruidos raros que proceden del 2ºC, la casa de Agustín Jiménez. Nos explica que en todas las comunidades de vecinos tiene que haber un presidente y un vecino ruidoso, que es su caso. De repente, interrumpe en la casa la policía del humor, José Corbacho y Eva Soriano, porque un vecino se ha quejado del jaleo que se está montando.

Alsina se cuela en el piso compartido de los Culturetas

Rubén Amón no tenía suficiente con las dos horas de La Cultureta Gran Reserva. Su férrea tiranía ha ido un poco más lejos: obliga a los Culturetas a vivir con él... eso sí, en casa de J.F. Carlos Alsina visita a sus vecinos más particulares en ¡Cómo está el patio!, un especial solidario de Más de uno a favor de 'Cruz Roja responde'.

David Amor: "Como no podemos ir a los bares, me he hecho mensajero y así me da el aire"

El cómico David Amor acude al edificio de Carlos Alsina porque se ha hecho mensajero y Alsina había hecho un pedido de dos sacos de 25 kilográmos de almendras cada uno. Además, cuenta cómo el tamaño de sus manos es un handicap para encontrar guantes durante el confinamiento.

Goyo Jiménez forra todo con papel albal para evitar que nos espíen los reptilianos

Goyo Jiménez ha entrado en una teoría conspiranoica en la que piensa que los reptilianos nos están espiando, por lo que lo ha forrado todo de papel de aluminio. Además, nos explica que "pensar que la Tierra es plana es una ignorancia, porque en realidad es cuadrada", pero nos lo quieren ocultar, "cuanto menos sepas, más a salvo estás".

Jesús Manzano nos recibe en su desastrosa casa: "Llevamos más 'roombas' que Peret y hemos perdido un niño"

Carlos Alsina visita la desastrosa casa del humorista Jesús Manzano. Ha ya dos robots Roomba y a los niños entre el jaleo de su casa. "Llevamos más 'roombas' que Peret", admite Manzano. La particular versión de 'Resistiré' de Manzano, dedicada a sus 'adorables' hijos, se está haciendo famosa en su vecindario... Carlos Alsina visita un rascacielos donde viven los mejores cómicos nacionales en un especial solidario de Más de uno a favor de 'Cruz Roja responde'.

Sara Escudero y J.J. Vaquero se quejan de los vecinos de arriba, que colapsan internet

Sara Escudero y J.J. Vaquero se quejan de los vecinos de arriba, que colapsan internet, "tengo el router que ha pillado un ERTE", dice JJ. Además, Sara Escudero sufre cambios de personalidad y se transforma en alguno de sus personajes, como Amanda Patricia y en un ataque de lujuria le arranca la camisa a Carlos Alsina.

Buenafuente y Silvia Abril: "Cuando podamos salir de casa vamos a ser muy selectivos"

Carlos Alsina visita la casa de Andreu Buenafuente y Silvia Abril en el especial solidario de Más de uno. Un Buenafuente un poco bronco nos recibe: "Visitar por la mañana a alguien que hace un programa de noche..., bueno, debería salir de ti saber que no es lo más apropiado". También conectamos por teléfono con un irritante Raúl Cimas.

Joaquín Reyes: "Me corto el pelo a mí mismo"

Joaquín Reyes nos cuenta cómo está llevando el confinamiento, confiesa que está "muy bien" y nos cuenta que se ha cortado el pelo solo y que no se aburre, "me quedo mirando el gotelé y se me aparecen caras, me escondo cosas, me pongo resistiré al revés, etc.".

Santiago Segura: "Estoy intentando evitar al Monaguillo, pongo la tele y sale, pongo la radio y sale"

Santiago Segura, Álex Clavero y el Monaguillo son otros de los vecinos que están en este concurrido edificio. El Monaguillo asegura que está comiendo mucho, "con la cantidad de leche frita, Frodo Bolsón va y vuelve", mientras que Santiago asegura que está harto de él y Álex Clavero apunta que no le da tiempo a hacer nada.

Berto Romero: "Qué alegría hablar con adultos"

Carlos Alsina llama a la última puerta del bloque de humoristas con motivo del especial solidario de Más de uno. Nos recibe Berto Romero un poco cansado del confinamiento con sus hijos: "Mi problema es cuantitativo, con los críos me llevo bien pero son tantos... ".