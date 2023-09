HUMOR | LA HORA GUASA

Cristo Bro, el nuevo colaborador que nos ayuda a eliminar nuestras panzas y a dejar de ser mileuristas

Nuestros cómicos Goyo Jiménez, Agustín Jiménez y Borja Fernández Sedano nos acompañan en 'La Hora Guasa'. Esta temporada contamos con un nuevo colaborador, un referente del coaching financiero y de crecimiento personal: Cristóbal Brocales, más conocido como Cristo Bro, experto en criptomonedas. Cristo Bro nos da la primera masterclass sobre cómo mejorar nuestras finanzas y estado físico. Luego, entrevistamos al cómico y guionista Galder Varas, que presenta 'Esto no es un show' su "no espectáculo", un monólogo donde interactúa con el público y trata temas como la vejez, el sexo, viajes, desempleo, etc. Por último, Agustín Jiménez trata de presentar su nueva sección en el programa.