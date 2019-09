HUMOR | Un cliente del bar en el que insultaron a Sánchez: "Es que es su manera de saludar"

Asegura que "no quiere hacer de abogado del diablo", pero recalca que "sólo quería decir que esta persona, a quien conozco bien desde hace años ya, no hizo lo que hizo con mala fe. Él es así, no le dijo ¡hijoputa! a Pedro Sánchez porque fuera el presidente del Gobierno, eso es secundario. Es que es su manera de saludar" y apunta "él habla así".

Por ello, reitera que "es su forma natural de dirigirse a las personas" y recuerda que esta mañana, que ha ido a desayunar y ha visto que el hombre estaba agobiado por cierto con todo esto que ha pasado. "Pues entro por la puerta y me dice "qué pasa mariconazo", yo le pido el café con churros, me los pone y me dice: "aquí tienes, churros calentitos, tonto de los cojones"", explica.

Así que pide que se le disculpe, "Él es así, nosotros le conocemos y le queremos tal y como es. Una bellísima persona".

