Revilla: "No voy a consentir que un loco haga algo intolerable en una tierra que acoge fenomenal a todo el mundo"

EL INCIDENTE: "Cuando el presidente del Gobierno se ha bajado del coche, un hombre que trabajaba en una cafetería ha salido como un loco y ha llamado "hijo de puta" al presidente del gobierno varias veces". Comenta que "Pedro me ha dicho que lo dejara y lo que yo no puedo tolerar que estoy todo el día vendiendo una tierra que acoge muy bien a todo el que viene, que un loco salga y haga algo que es intolerable".

SU REACCIÓN: Reconoce que "tal vez me tendría que haber callado, pero no he podido" y cree que "hay que educar un poco a la gente porque hay mucha crispación y un hombre que hace algo así no representa a Cantabria y por eso me he enfrentado duramente con el".

"HABLARÁ CON ÉL QUE HA INSULTADO": el dirigente cántabro anuncia además que "mañana voy a hablar con él, le voy a coger aparte y le voy a hacer que éstas no son maneras de estar como ciudadano".

PANORAMA ELECTORAL: Preguntado por el panorama electoral, asegura que "creo que vamos a ir a elecciones anticipadas" y comenta que "tiene que ser muy duro para Podemos rechazar una vicepresidencia y tres ministerios, cuando es un partido que no ha gobernado nunca". Por otra parte, tampoco ve que vaya a haber un gesto del PP o Ciudadanos por la gobernabilidad".

LOS TOMATES DE CANTABRIA: Revilla comenta que "Pedro Sánchez se ha quedado fascinado con los tomates de Cantabria". De hecho, bromea con que "se ha tomado una bandeja de tomates".