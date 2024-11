HUMOR | LA QUINTA HORA

Carmen Machi: "He gozado muchísimo haciendo de inspectora de Hacienda"

Con nuestros humoristas Leonor Lavado, Leo Harlem, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano invitamos al programa a Carmen Machi, que viene a presentarnos la serie 'Celeste'. Su personaje es la inspectora de Hacienda que investiga a Celeste, una cantante que no tributa correctamente en el país donde vive. Aunque al principio no le caía muy bien Sara, su personaje, al final ha acabado empatizando con ella y defendiéndola en este 'thriller tributario'. Además, invitamos a la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, en la que se ha fijado Machi a la hora de hacer su papel; y también a Shakira y a Susanna Griso. También hablamos con el reggaetonero Daddy Do, que se queja de Hacienda le ha puesto una multa por no declarar. Por último, Leo Harlem quiere entrenarse para que la revista People le nombre 'El hombre más sexy del mundo'.