Melody sobre Eurovisión: "A mí poder representar a mi país me llena de orgullo"

La artista representará a España en Eurovisión el próximo 17 de mayo, en Basilea, tras ganar la preselección del Benidorm Fest. La canción que defenderá a nuestro país es "Esa Diva". Después de ser seleccionada, dicha canción ha evolucionado, lanzando el 14 de marzo la nueva versión.

La preparación

Melody asegura que lleva muchos días trabajando y perfeccionando la actuación perfecta, contando con una buena escena y escenografía. Comparte con nosotros que, este proyecto tiene mucha intensidad, así que hay muchos factores que le afectan tanto física como mentalmente. La cantante afirma que en todo este proceso suele haber muchas personas opinando sobre lo que hay lo que no hay que hacer con la actuación. Sin embargo, cree que el mundo eurovisivo es así, y que todo se vive con mucha intensidad, aunque cuenta con el factor positivo que ella está acostumbrada a lo que es eso, porque ya lleva muchos años en la industria.

Aunque esta preparación sea muy intensa, está muy contenta porque siente mucho orgullo de poder representar a su país y poder plasmar el arte de donde viene. Asegura que vivimos en un país muy bonito y que nos da mucha felicidad, porque es un lugar rico por donde lo puedas mirar.

A mí poder representar a mi país me llena de orgullo

También hablamos sobre los mitos o bromas eurovisivas que se hacen en España como la de:"siempre quedamos los últimos". Ante estas frases, comenta que la vida hay que tomársela con diversión, porque en la vida ya tenemos demasiados problemas para no tener sentido del humor. Confiesa que ella es una persona a la que le encanta el cachondeo y reírse, por lo que en absoluto esos comentarios pueden afectarle. Además, tiene muy clara cual es su misión y que debe hacer un buen show, cantar en condiciones, bailar bien y tener una buena actitud, porque independientemente de los puntos que es un factor que no controla, lo que sí puede hacer es hacer una buena actuación desde el cariño y el respeto.

Tenemos demasiados problemas para no tener sentido del humor

Los requisitos

Presentar una canción al concurso no es algo que se haga a la ligera, sino que hay una serie de bases o normas que cualquier país que quiera presentarse debe cumplir, si esto no se logra, no podrá participar. Algunos de los requisitos son los siguientes:

La canción debe durar 3 minutos o menos.

o menos. En el escenario no pueden entrar más de 6 elementos de atrezzo.

Respecto a las personas que formen parte de la actuación, sólo puede haber un límite sobre el escenario, siendo este también de 6.

Después de Eurovisión

Aunque ahora tiene todas sus fuerzas centradas en el festival eurovisivo, asegura que no todo se termina en Eurovisión y que pase lo que pase va a seguir adelante e igual de centrada en su carrera, destacando que, nada más volver, tiene una gira por todo España por delante y un nuevo single por salir.