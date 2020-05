Carlos Alsina presenta 'Más de un late', con un primer invitado muy especial: Andreu Buenafuente

Andreu Buenafuente presenta en Más de uno, 'Reír es la única salida', un libro donde recopila las reflexiones que hace al terminar su programa, 'Late motiv'.

"Me encantan los compañeros divertidos, los que no son divertidos no", confiesa y comenta que no tuvo muy buen ojo cuando empezó en televisión, "no veía ni el monólogo ni la entrevista", dice. "Éramos dos gilipollas, inmaduros con presupuesto", explica.

Por otro lado, conoce a su seguidor más fiel, Ceferino Muesca. "He ido de público todos los días a todos los programas que ha ido haciendo en TV3, Antena 3, laSexta, ahora en Movistar", confiesa y asegura que ha "cenado de bocadillo de catering los últimos 25 años".

Además, Agustín Jiménez Carlos Latre y Goyo Jiménez nos cuentan sus peores momentos en la televisión.