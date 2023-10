Brianeitor: "Llevo un año que no paro, pero muy feliz y querido por la gente"

Brianeitor -Brian Albacete- es gamer y streamer, lo conocen bien sus más de dos millones de seguidores en redes sociales y en general todos los aficionados a los e-Sports. También le conocen el más de millón y medio de espectadores que ya ha visto 'Campeonex', la última película de Javier Fesser y de la que es uno de los protagonistas.

El 2022, el año que cambió su vida

En el último año, con su papel en 'Campeonex', le ha cambiado mucho la vida, "llevo un año que no paro, pero muy feliz, contento y querido por la gente", dice. Ahora, además, tiene un documental sobre su vida, donde cuenta que "el año 2022 comenzó casi muriéndome y acabé con casi dos millones de seguidores y habiendo grabado una película increíble".

Brianeitor se define como "un chico que tiene una discapacidad que se llama atrofia muscular degenerativa, un chico feliz, streamer y ahora también actor".

Ser streamer y actor a la vez

En su opinión, empezar como streamer es muy complicado aunque, para él, es mucho más difícil ser actor. "Para ser streamer no tienes que hacer nada, sólo ser tú y trabajar, pero para ser actor te tienes que meter en el papel de otra persona", cuenta. Sobre la fama, asegura que la lleva bastante bien y le encanta que la gente le pare por la calle.

Para Brianeitor su padre es "su vida" porque sin él, no haría nada. "Siempre digo que yo soy la mente y él el cuerpo", dice el joven sobre su padre quien siempre está con él, y asegura: "no me imagino la vida sin mi padre".