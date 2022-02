Almeida, en 'La Hora Guasa': "Me he encontrado con muchas de mis ex por Madrid"

El alcalde de Madrid inaugura las entrevistas a políticos en La Hora Guasa de 'Más de uno'. Durante el programa, Martínez-Almeida charla con Josep Pedrerol, habitual de la sección 'Más de un jugón', que le pregunta por los últimos partidos del Atlético de Madrid, el equipo del alcalde.

También responde a las preguntas de Yolanda Díaz sobre la aprobación de la reforma laboral por error de un diputado del PP y con Rocío Monasterio sobre si hace fiestas en el Ayuntamiento de Madrid al estilo de Boris Johnson.

"A mí siempre me han roto el corazón"

Además, Almeida charla su "partner" Isabel Díaz Ayuso, que se refiere a él como Pepelu. El alcalde de Madrid cuenta que, al contrario de lo que Ayuso sostenía, él sí se ha encontrado a varias ex parejas por la calle. "Lo difícil es que yo no me encuentre a una ex por la calle", bromea Almeida, aunque explica que no fue un momento tenso.

"Si me tuviera que cambiar de acera cada vez que veo a una que me ha dejado en la vida, no habría aceras", comenta Almeida mientras asegura que en todas sus relaciones fueron ellas quienes le dejaron; "a mí siempre me han roto el corazón", continúa. Por eso, aprovecha para pedirle a Ayuso que ella no rompa con su relación: "Espero Isa que tú no me rompas el corazón".