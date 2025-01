HUMOR | LA QUINTA HORA

Alberto y Laura Caballero, sobre el éxito de 'La que se avecina': "Es como un milagro, no acabamos de entender por qué"

Con nuestros humoristas Leo Harlem, Agustín Jiménez, Goyo Jiménez y Borja Fernández Sedano invitamos al programa a Alberto y Laura Caballero, los padres de series míticas como 'Aquí no hay quien viva', 'La que se avecina', 'Muertos S.L' o 'Machos Alfa', que estrena su tercera temporada mañana. Con ellos hablamos de su larga experiencia haciendo series de éxito y de cómo se le da menos valor a las segundas o terceras temporadas que el estreno de las primeras temporadas. Además, les planteamos el mito que hay en España en torno a los hermanos Caballero de que siempre aciertan y no se equivocan jamás -aunque ambos aseguran que, seguramente, "llegará el día" en que ocurra- y hablamos del éxito de series como 'La que se avecina' entre todo tipo de público, también entre chavales que no habían nacido cuando empezó.