Urquizu, del PSOE de Aragón, critica el hiperliderazgo en su partido: "Los militantes tienen déficit democrático"

Este fin de semana se celebró el Congreso Federal del PSOE en Sevilla en mitad de una etapa complicada por los procedimientos judiciales abiertos a exministros y líderes del partido, algo que los socialistas achacan a una maniobra orquestada por la derecha.

El diputado en las Cortes de Aragón por el PSOE y delegado por Teruel en el Congreso Federal del PSOE, Ignacio Urquizu, considera que en el Congreso Federal "ha habido elementos positivos" al ponerse de acuerdo las diferentes federaciones del PSOE en el modelo de financiación, pues había conceptos como el de "multilateralidad" que creaban tensiones.

Al respecto de la organización interna del partido, sin embargo, asegura en 'Más de uno' que "no cambió nada". Las enmiendas que se proponían en aras de más transparencia a la hora de conocer "cuál es el argumento para rechazar lo que los militantes de una federación proponen y la dirección federal no comparte" no salieron adelante. Por ello, "lo que tiene que ver en el funcionamiento interno apenas ha cambiado nada", critica Urquizu.

"La tendencia de la organización ha sido un hiperliderazgo"

Ahora mismo, los elementos de transparencia, control y gestión no están presentes "y eso son cosas que me preocupan porque al final la democracia consiste en rendir cuentas, dar explicaciones y que la gente que está por debajo de la dirección tenga la capacidad de controlar, y ahí creo que los militantes tienen unos déficits democráticos", opina el diputado aragonés sobre la falta de control.

En la deriva que lleva el PSOE desde que se celebran las primarias, "la tendencia de la organización ha sido un hiperliderazgo donde parece que el único control es el de las urnas cada cuatro años". Y esto, "desde el punto de vista democrático es un déficit", pues la democracia se basa en "establecer límites al poder para que el que lo tiene no abuse de él".

Los Congresos parecen convenciones en los que preocupan más los titulares

Sin embargo, este "problema democrático" no existe únicamente en el PSOE, sino que todos los partidos han cogido esta deriva. De los Congresos -eventos de control donde se elegía la dirección y se tomaban otro tipo de decisiones- "hemos pasado a una especie de convenciones donde se está pensando mucho más en los que están fuera que en los que están dentro", así como del "titular o del marco" que se va a establecer.

Según Urquizu, ahora en las direcciones de los partidos políticos "cada vez se está más pendiente de la comunicación que del contenido político de los programas".

Un hiperliderazgo exagerado en la organización del PSOE

Los hiperliderazgos siempre han existido en los partidos, pero lo que diferencia ahora al PSOE de otras etapas es que, "a pesar de tener un gran líder -como Felipe González- [...] había un mayor control de ese líder, que no podía hacer lo que quisiera", explica el diputado socialista poniendo de ejemplo el año 1993, cuando la Ejecutiva Federal del PSOE tuvo que votar al portavoz parlamentario.

Ahora, por el contrario, las direcciones se hacen "no atendiendo a la pluralidad de la organización" y muchos militantes no se ven representados. En definitiva, Urquizu considera que una gran parte de la militancia puede verse desplazada porque no ve en los órganos de control la representación de sus ideas, pues es todo "muy monolítico".