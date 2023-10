Sonsoles Ónega: "Escritora es una palabra que me queda grande"

Sonsoles Ónega ha ganado este domingo el Premio Planeta 2023 por su novela 'Las hijas de la criada', en la que cuenta la historia de una familia de mujeres empresarias de principios del siglo XX.

El 8 de noviembre se publica su novela

La periodista de Antena 3 confiesa que todavía no es consciente de haber recibido dicho galardón. "Todavía no he aterrizado de este 'Planeta', veremos a ver cuándo toque Tierra y empiece a ser consciente del lío en el que me he metido", bromea en 'Más de uno'.

Ónega se muestra muy contenta por el premio y asegura: "cuento los días para que llegue el 8 de noviembre, que es cuando se publica, y estoy deseando que la leáis".

Anoche, durante su discurso en la entrega de Premio contó de qué trataba 'Las hijas de la criada', pero afirma que pidió permiso a su editorial. "No quería hacer spoiler, pero me incitaron y al final pequé", explica.

No me reconozco en la etiqueta de escritora

A la hora de sacar tiempo en su ajetreado día a día para escribir, Sonsoles insiste en que "hay que exprimir a tope los minutos y morder las vocaciones porque si no, no hay otra manera de hacerlo". Siempre que acaba una novela se dice a sí misma que no podrá hacer más por falta de tiempo, pero finalmente lo consigue.

La periodista asegura que tarda de media en escribir un libro unos 3 años precisamente porque es escritora a tiempo parcial. Por eso, "no me reconozco en la etiqueta de escritora, es una palabra que me queda grande", defiende, pues "para ser escritora hay que consagrarle el cien por cien de tu tiempo".

El finalista del Premio Planeta: Alfonso Goizueta

Alfonso Goizueta, el joven escritor de 23 años que ha sido finalista del Premio Planeta 2023 por su novela 'La sangre del padre', cuenta en 'Más de uno' que su primer ensayo lo escribió con 17 años, porque "escribir en aquel momento era su forma de aprender" sobre historia diplomática.

Por el momento asegura que se encuentra "en una nube y abrumado", pero también "muy ilusionado" por poder compartir esto con Sonsoles Ónega, a quien admira.

Una mirada introspectiva de la figura de Alejandro Magno

Uno de los personajes de la novela 'La sangre del padre' es Alejandro Magno, pero está planteado desde un punto de vista más introspectivo. "Lo que me interesaba era el hombre que subyacía detrás de toda la épica. Detrás de la guerra había un chico al que había educado Aristóteles", explica Goizueta.