Sole Giménez: "Este disco no es sólo mío, es vida compartida"

Hija de emigrantes, nació en París, pasó su infancia en Yecla (Murcia), pero ejerce de valenciana desde que viajó a esta ciudad con dieciocho años a estudiar Bellas Artes.

De aquellos primeros cinco años de vida en París, Sole Giménez mantiene "recuerdos como si fueran sueños". Sobre todo, recuerda la música con la que creció, la música -boleros, coplas o canciones de finales de los 60- que escuchaban sus padres en casa.

'El cielo de París' es el título de uno de sus discos en solitario, dedicado a esa música de infancia. "El recorrido musical que he hecho tiene bastante que ver con ello, aderezado con el gusto que yo tuve por la música norteamericana o los cantautores españoles", dice Sole en 'Más de uno' sobre la diversidad de registros y estilos musicales que domina.

Un recorrido por sus 40 años de carrera

Con ¡Celebración! Sole Giménez hace un recorrido por sus cuarenta años de carrera musical. En este doble álbum con libro, la periodista Patricia Godes escribe sobre las canciones que definieron la carrera de Sole. Supone una pequeña biografía por cada década que narra "este proceso, que ha sido largo".

Este disco no es sólo mío. Es música compartida, vida compartida

"Considero que este disco no es sólo mío", dice Sole, sino que "es música compartida, es vida compartida". Con el repertorio, la cantante busca reencontrarse con quienes han estado a su lado, "que recordemos juntos, pero que también veamos que el futuro está lleno de posibilidades".

Jamás se imaginó una vida dedicada a la música

Sobre su trayectoria en el mundo de la música, Sole asegura que en ningún momento pensó que su vida habría sido así. "Yo nunca quise ser cantante, para mí cantar era algo tan natural que pensaba 'cómo me voy a dedicar yo a eso'", cuenta la artista, quien se metió en el grupo de 'Presuntos Implicados' haciendo coros.

Nunca imaginé que serían cuarenta años en la música

Después, fue un ingeniero de sonido quien le propuso probar a cantar en solitario. Desde ahí, triunfó: "he ido haciendo, me he ido dejando llevar por la vida", admite Sole. Finalmente, hubo un día en que reconoció que su carrera de Bellas Artes había estado bien, pero era la música lo que le funcionaba.

"Para mí es una sorpresa muy agradable, pero no me lo imaginaba para nada. Nunca imaginé que serían cuarenta años en la música", asegura Sole.