Directora de la Agencia Española de Protección de Datos: "Sanidad tiene que determinar la necesidad o no de las cámaras térmicas"

La Directora de la Agencia Española de Protección de Datos, Mar España, habla en Más de uno de cómo afecta al dato de salud (que está protegido jurídicamente) y al control de la epidemia las cámaras térmicas. Además, explica por qué cualquier persona no nos puede tomar la temperatura como condición para entrar en su local.

Mar dice que han planteado una consulta al Ministerio de Sanidad sobre la utilización de cámaras térmicas y explica que estos sistemas pueden crear una sensación de falsa seguridad, ya que según les ha comentado Sanidad, en el caso de epidemias anteriores el control de la temperatura en sí mismo no es un síntoma suficientemente claro para determinar si una persona está contagiada o no. Afirma que es "Sanidad tiene que determinar la necesidad o no de las cámaras de temperatura".

En cuanto a si cualquier persona nos puede tomar la temperatura, aclara que no, que en el ámbito laboral si habría más legitimidad para que nos puedan tomar la temperatura porque el empresario debe cumplir con la ley de riesgos laborales. "Si estamos hablando de comercios, la legitimidad es mucho más débil".

Sobre las obligaciones de utilización del dato de temperatura que tiene la persona que nos toma la temperatura para poder acceder a un comercio, la directora de la Agencia Española de Protección de Datos aclara que "no es lo mismo una toma de temperatura con un termómetro digital que con una cámara térmica que te está captando datos numétricos y que se están almacenando". Explica que las garantías de utilización de estos datos deben ser adecuadas, el tratamiento debe ser el mismo y no cualquier persona en cualquier situación está legitimada para la toma de un dato de salud.

"La toma de temperatura es un dato de salud que no se puede ceder a terceros y es fundamental que las autoridades sanitarias establezcan los criterios de cuando, quienes y en qué condiciones se debe tomar la temperatura".

