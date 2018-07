Rivera: "Rajoy no me pidió en La Moncloa que apoyara su investidura"

El presidente de Ciudadanos, Albert Rivera, explica en Más de uno cómo fue su "conversación realista" en La Moncloa con Mariano Rajoy, en la que el presidente no le pidió que apoyara su investidura. Rivera afirma que no descarta apoyar una investidura de Pedro Sánchez y lamenta la falta de posibilidades hay en España para llegar a acuerdos.

Durante la entrevista con Carlos Alsina, Rivera se muestra partidario de que haya "una legislatura reformista y excepcional" y no descarta apoyar un Gobierno presidido por Pedro Sánchez. Aunque sí advierte que para su formación "no será nunca negociable la igualdad de los españoles ni trocear la soberanía nacional, como pretende Podemos".

Por ello, Rivera lanza un mensaje a Pedro Sánchez, después de su reunión con el presidente de Portugal, António Costa. Le recuerda que "ha obtenido el peor resultado de su historia" y que "la diferencia de España con Portugal, es que allí no hay ningún partido que quiera romper la unidad de su país". Además, destaca la "dificultad de poner a 11 partidos de acuerdo para formar un Gobierno".

También, cuenta cuáles fueron los temas que trató en su reunión con Mariano Rajoy en el Palacio de La Moncloa el pasado 28 de diciembre. Asegura que "en ningún momento me planteó que Ciudadanos apoyara su investidura" y explica que "todo se desenvolvió en un entorno de conversación realista".

Preguntado por la campaña electoral de Ciudadanos y por el resultado obtenido el 20D, Rivera asegura que "lo primero que hemos hecho estos días es analizar los aciertos y los errores para saber lo que hay que hacer en la próxima campaña". Recuerda que "hace un año teníamos estructuras regionales por construir" y reconoce que tal vez se equivocaron en "hacer una campaña demasiado institucional, permitiendo muchas veces que se atacara a Ciudadanos". Además, dice que se siente orgulloso de la última Ejecutiva del partido que "ha sabido hacer autocrítica incluso después de lograr un éxito como es pasar de 0 a 40".

En Cataluña, Albert Rivera no ve muy posible que vayan a llegar a un acuerdo Junts pel sí y la CUP antes del domingo. Además, lamenta el "preocupante espectáculo que hemos dado en los últimos tres meses" y advierte que "no hay que olvidar que aunque no sea Artur Mas el candidato, la hoja de ruta es la misma y tiene una voluntad de declaración unilateral de independencia". Por otro lado, defiende que "Inés Arrimadas es la mejor candidata" y espera que "en el caso de que en un futuro pueda haber una mayoría alternativa en Cataluña, encabezada por Ciudadanos, tanto PP como PSOE nos apoyen".

En Más de uno, Rivera también valora el posible escenario de que Susana Díaz deje la presidencia de la Junta de Andalucía para marcharse a Madrid a liderar el Partido Socialista. Afirma que en ese caso "tendrá que haber un debate y una investidura nueva".