El presidente del Senado cree que no conviene que el PP vete la ley de amnistía en la Cámara Alta

En las jornadas previas al día de la Constitución, que se celebra el próximo 6 de diciembre, el Senado abre sus puertas para que los ciudadanos puedan acceder al interior del edificio y realizar un recorrido divulgativo.

Para el presidente del Senado, Pedro Rollán, la actual distinta proporcionalidad y respaldo de escaños con respecto del Congreso y del Senado -donde el PP en el Congreso no goza de la mayoría suficiente y en el Senado sí- "en estos escenarios el Senado cobra una relevancia importante".

El discurso de Francina Armengol "no fue apropiado"

Al respecto del discurso de la presidenta del Congreso, Francina Armengol, durante la inauguración de la XV Legislatura, considera que fue un discurso "que no fue apropiado", pues dio la sensación de ser "una correa de transmisión del discurso que ya dio Pedro Sánchez en su investidura".

En opinión de Rollán, la sociedad española es mucho más moderada y centrada de lo que lo están siendo algunos representantes políticos y quienes están al frente de las instituciones del Estado "debemos de ser, o de intentar al menos ser, muy exquisitos en las formas", al margen de la militancia política de cada uno.

Así, el presidente del Senado considera que el de Armengol "no fue el discurso que correspondía en un momento de apertura solemne de legislatura".

¿Hablaríamos hoy de la amnistía si Sánchez hubiese sacado más votos?

Rollán critica que la ley de amnistía ya estaba "en la trastienda de las elecciones", pero antes de los comicios los dos candidatos mayoritarios -Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo- "coincidían en que no tendría lugar la amnistía", pero después de los resultados electorales, "uno de los dos cambió de opinión". Por ello, insiste en preguntarse si hoy estaríamos hablando de la amnistía si Sánchez hubiese sacado más votos.

La crisis diplomática con Israel "ha sido un absoluto fracaso"

Francina Armengol también realizó una mención al conflicto en Oriente Próximo entre Israel y Hamás, lo que pareció irritar a los diputados y senadores del Partido Popular.

"Cuando un gobernante se dirige a otro país para intentar encontrar puntos de encuentro para resolver un conflicto, ha de ser muy cuidadoso en las expresiones y a la hora de asumir determinadas posturas verificar si sólo un Estado tiene capacidad para avanzar determinados compromisos o si eso corresponde a instituciones de mayor dimensión", determina.

Si quien te felicita es una organización terrorista, algo no has hecho bien

Rollán insiste en que no se trata de hacer una crítica al respecto, sino de "una crónica" de lo ocurrido. "Desde el punto de vista diplomático, ha sido un absoluto fracaso porque si quien te felicita es una organización terrorista, algo no has hecho bien", considera.

En su opinión, en situaciones de conflicto como esta, "hay que guardar mucho las formas" y, aunque se muestra convencido de la buena voluntad de la visita del presidente del Gobierno a Israel, sus manifestaciones "han tenido una dimensión que no contribuye a la imagen exterior de España".

Asimismo, considera "una afirmación subida de tono" que el gobierno de Israel afirme que el presidente del gobierno de España apoya el terrorismo.

¿Qué ocurre si el Senado no tramita la ley de amnistía?

La no tramitación de la ley de amnistía implicaría que el Senado, en base a la modificación reciente de su reglamento, desaprovecharía la oportunidad de disponer de dos meses "para solicitar la comparecencia de los más ilustres en materia constitucional", impediría la solicitud de informes e impediría la posibilidad de realizar un debate en el Senado.

Así, en caso de bloquearse la ley, de impedir su tramitación, el Congreso de los Diputados podría interpretar que, al no haberse producido un veto -pues si no se tramita, es imposible establecer un veto-, "quedaría automáticamente aprobada y se elevaría a su Majestad para su posterior firma y sentencia de la ley", explica Rollán.

A pesar de ello, el veto de la ley de amnistía no impediría que quedase aprobada, sino que tendría que volver a ser debatida en el Congreso, según establece la norma parlamentaria.