El portavoz de Sumar admite que "se podrían haber hecho mejor las cosas" con la ley del 'sólo sí es sí'

Ayer el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, aceptó un cara a cara con Pedro Sánchez en Atresmedia, en el que será el debate más esperado en la campaña para las generales. Aunque lo celebran, el resto de partidos no les parece suficiente y buscan participar en un debate a cuatro, donde se incluya la presencia de Vox y Sumar.

El portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, insiste en 'Más de uno' en la necesidad de celebrar más debates de cara a las elecciones generales del 23 de julio donde participe Yolanda Díaz, puesto que Sánchez, a pesar de ser su socio de gobierno, "Sánchez no nos representa en un debate".

En este sentido, se muestra convencido de que si no se produce un debate con Sumar, los candidatos no tratarán temas clave como la reducción de la jornada laboral, la emergencia climática o la subida del salario mínimo.

Al respecto de las cosas positivas que ha realizado el Gobierno, Urtasun destaca el "balance socioeconómico positivo", con una de las inflaciones más bajas de la zona euro, buenos datos de empleo y crecimiento de la economía. Sin embargo, es consciente de que hay problemas que no han sido capaces de resolver, como es el problema de la vivienda o el precio de la cesta de la compra.

"Nuestra orientación de campaña va a ser reconocer lo que hemos hecho bien, como la subida del salario mínimo, pero sobre todo pensar lo que nos queda por hacer, sabiendo que las familias lo están pasando mal", dice Urtasun.

Ayer el Consejo de Ministros eliminó la prórroga de la congelación del precio de los alquileres, una medida que los ministros de Unidas Podemos y Sumar no comparten y que muestra las discrepancias y choques propios de un gobierno de coalición.

"La ley de vivienda fue una de las cosas que más costó arrancarle al PSOE. Nos hubiera gustado que se aprobase antes", sostiene, a la vez que califica de "error" la eliminación de la prórroga de seis meses.

Sobre el 'sello' de Yolanda Díaz en las políticas llevadas a cabo por el gobierno de coalición, Urtasun asegura que "todo el mundo es consciente de que sin Yolanda Díaz no hubiera habido subida del salario mínimo, la reforma laboral no habría tenido la orientación que tiene, sin Yolanda Díaz la ley de vivienda no se habría aprobado...".

A pesar de reconocer sus éxitos, insiste en que desde Sumar no harán una campaña centrada en ello, sino que pedirán el voto a la ciudadanía "por las cosas que quedan por hacer".

Ante la pregunta de si está orgulloso de la gestión de Irene Montero al frente del Ministerio de Igualdad, Ernest Urtasun valora positivamente la ley trans, "una ley pionera" en el reconocimiento de los derechos de este colectivo, y algo que forma parte del balance de la gestión de Montero.

Sin embargo, el portavoz de Sumar asume la crítica: "¿Podíamos haber hecho las cosas mejor con la ley del 'sólo sí es sí'? Probablemente sí". Pero insiste en que, en general, se han producido avances en materia de igualdad, en un contexto mundial donde se están produciendo numerosos ataques y retrocesos en los derechos de las mujeres.