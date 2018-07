Pedro Sánchez: "Rajoy tiene que explicar lo de Soria en el Congreso"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, reconoce que "no se ha planteado formar un Gobierno del que él no sea presidente" y recuerda que su acuerdo con Albert Rivera es "en la actualidad la mayoría que hay en el Parlamento". Es por eso que critica que "Pablo Iglesias impida que se haga efectiva la vía de los 199" y que "esté más pendiente de sillones que del interés general" , ya que a su juicio "las tres fuerzas que están por el cambio deben hacer todo lo posible para ponerlo en marcha".

Además, comenta que "el entendimiento con Podemos es mucho más sencillo en los sectores en los que no se encuentra el señor Iglesias" y destaca a algunas figuras políticas de la formación morada como es el caso de Íñigo Errejón, con el que tiene claro que "el PSOE se entendería mucho mejor".

De su relación con Mariano Rajoy explica que "no es mala" y reconoce que "una de las cosas que he aprendido tras el 20D es que no hay que estar siempre con el 'y tu más'". Además, sobre los duros reproches en el debate dice que "son cosas que se dicen con un tono más grueso, pero que no hay que darle tanta importancia".

En su intervención en Onda Cero, Pedro Sánchez confiesa que "soy republicano", aunque admite que "se siente muy bien representado por la bandera de 1978 y por esta monarquía parlamentaria".

En caso de ser finalmente investido presidente, Sánchez subraya que uno de sus compromisos es recuperar el Ministerio de Cultura para intentar que en España se puedan llegar a celebrar los actos del IV Centenario de la muerte de Cervantes "con el mismo espíritu que en el Reino Unido recuerdan a Shakespeare". Además, muestra su intención por "volver a leer el Quijote hasta una cuarta o quinta vez" y señala que "Lope de Vega me parece tan brillante como Shakespeare"