Sánchez enfada a Rajoy tras acusarle de recortar el derecho de las mujeres

.El secretario general del PSOE, Pedro Sánchez, ha acusado al presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, de "recortar" el derecho de las mujeres a decidir cuando ser madres, una afirmación que el jefe del Ejecutivo ha calificado de "intolerable" y por la que le ha exigido explicaciones. "Usted durante estos últimos cuatro años lo que ha hecho ha sido precisamente recortar el derecho a decidir de las mujeres de cuándo ser madres y cuando no", ha declarado Sánchez durante el debate organizado por la Academia de Televisión.

Rajoy, visiblemente molesto, le pedido que aclare esa afirmación: "Explíqueme por qué impido yo a las mujeres ser madres, señor Sánchez. No me ha explicado su afirmación de que he recortado el derecho a las mujeres a ser madres. Me parece intolerable", ha enfatizado.

El líder del PSOE ha acusado al presidente del Gobierno de "recortar" las pensiones y en dependencia. "Usted lo que ha hecho es recortar todo menos la corrupción", ha aseverado, para sacar después una tabla para demostrar que el Ejecutivo del PP ha "congelado" las pensiones y aumentado los copagos farmacéuticos.

Además, Pedro Sánchez ha leído la carta de una vecina de Valladolid que ganaba 381 euros al mes por una prestación de dependencia y con en agosto de 2012 pasó a ser de 31 euros, un 90% menos. "Ha convertido una prestación del Estado en una limosna de su Gobierno y me parece inaceptable", ha manifestado.

Mariano Rajoy ha rechazado que su Gobierno haya realizado recortes. Según ha afirmado, el Ejecutivo socialista dejó "todo en ruina" y hubo que ordenar las cuentas pero al final han colocado al país en una situación mejor".

Y en materia de pensiones ha asegurado que el PP ha subido las pensiones "todos los años" que han estado en el Gobierno y no ha dado crédito a la tabla hecha que ha mostrado Sánchez. También se ha defendido ante los recortes sobre dependencia subrayando que han reducido las listas de espera a más de la mitad y el grado de cobertura de los dependientes severos es del 87%. "Le digo que diga la verdad", ha espetado a Sánchez.