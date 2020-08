Pedro José Caballero, presidente de CONCAPA: "El Ministerio de Educación está desaparecido, no está asumiendo sus competencias"

Durante su entrevista en Más de uno con Óscar Plaza, el presidente de la Confederación Católica Nacional de Padres de Familia y padres de Alumnos (CONCAPA), Pedro José Caballero, critica que "el Ministerio de Sanidad está desaparecido" y no les han aclarado nada todavía de la vuelta al colegio.

"Estamos a 15 días de empezar y todavía no sabemos absolutamente nada de si los centros se han adecuado o no", dice. Afirma que "el Ministerio no está asumiendo sus competencias" y sostiene que "está pasando la pelota a las Comunidades Autónomas" y estas a su vez a los centros educativos y familias.

Por otro lado, solicita que se realicen test masivos para poder identificar a los asintomáticos y además, se pregunta cómo va a ser posible que las familias concilien la vida familiar y laboral si aún no se sabe nada sobre la vuelta al colegio. "Son muchísimas preguntas que tenemos ahí y no tenemos respuesta de nadie", concluye.

