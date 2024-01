Pablo Fernández: "No se entiende que el Gobierno prefiera hablar con el PP que con Podemos"

El Congreso de los Diputados vota hoy en el primer Pleno del año tres decretos ley clave para el Gobierno, entre los que se encuentran la prórroga de medidas anticrisis -como las rebajas fiscales- y la reforma del subsidio de desempleo.

Sin embargo, para su aprobación, el Ejecutivo no cuenta con los apoyos de algunos de sus socios parlamentarios como son Podemos y Junts per Cataluña. En caso de que los socios del Gobierno no voten a favor o se abstengan, los decretos decaerán debido al paso del plazo para su aprobación.

Desde Podemos mantienen su 'no' al decreto sobre el subsidio por desempleo, pues supondría un recorte que sufrirían colectivos vulnerables como son los parados mayores de 52 en su momento de jubilación.

El Gobierno no ha contactado con Podemos para recabar su apoyo

Pablo Fernández, portavoz de Podemos, asegura que a estas horas -minutos antes de que comience el Pleno- "no se ha producido ningún contacto" por parte del Gobierno, con lo que es indiscutible que el Ejecutivo "no ha hecho bien su trabajo para articular la mayoría necesaria de cara a sacar adelante estos decretos".

No se entiende que el Gobierno haya buscado recabar el apoyo del Partido Popular antes que el apoyo de Podemos

Como parte del Gobierno, Félix Bolaños y Yolanda Díaz se pusieron en contacto con líderes del PP para tratar de recabar su apoyo. Un ejercicio en vano, pues los populares anunciaron que se opondrán a apoyar estos decretos a no ser que el Gobierno aceptase sus peticiones de rebajas fiscales.

"No se entiende que el Gobierno haya buscado recabar el apoyo del Partido Popular antes que el apoyo de Podemos, que hemos dado nuestros votos favorables para la investidura de Pedro Sánchez", sostiene Fernández insistiendo en que no ve la lógica en esta maniobra y espera que "el PSOE rectifique".

"Este decreto contiene recortes a personas vulnerables"

Según defienden en Podemos, "este decreto contiene recortes para personas que están en vulnerabilidad social". Actualmente, los perceptores del subsidio por desempleo mayores de 52 años cotizan por una base mínima de 1565 euros y, con el nuevo decreto cotizarán por 1260 euros.

Esta menor cotización implicará que las pensiones futuras serán inferiores que las que perciben ahora mismo. "Sumar y el PSOE lo pueden vestir como quieran, pero el recorte es auténticamente evidente y clamoroso", critica el portavoz. Esta menor cotización implicará que "las pensiones futuras van a ser menores

Podemos exige al Gobierno eliminar el recorte

Con todo ello, para conseguir el voto a favor de los morados el Gobierno debe "rectificar y comprometerse a eliminar ese recorte en las pensiones futuras de los perceptores del subsidio de desempleo de los mayores de 52 años", dice, mientras asegura que, a partir de ahí, Podemos estaría dispuesto a apoyar el decreto.

Para Pablo Fernández se trata de una cuestión de actitud que debería cambiar el PSOE, el cual "tiene que abrirse a negociar con sus posibles socios", algo que debe acostumbrarse a hacer a lo largo de esta legislatura, teniendo en cuenta la compleja aritmética parlamentaria.

Reclaman la congelación de los alquileres

Podemos, sin embargo, sí apoyará al Gobierno en los otros dos decretos sobre las medidas anticrisis y medidas judiciales. Al respecto de las primeras, Fernández recuerda que muchas de las medidas anticrisis las introdujo Podemos en la pasada legislatura", pero también tiene agujeros importantes en materia de vivienda".

En este sentido, reclaman que se congelen los alquileres y se ponga un tope como máximo del 2% en la subida de los alquileres, tanto en la renovación del contrato o en los nuevos contratos de alquiler.