Pablo Echenique: "Creo que va a haber un gobierno de coalición y espero que no nos lleve a septiembre"

Asegura que hubieran valorado la propuesta del PSOE si ésta hubiera sido mínimamente digna y no con carteras vacías. Reconoce que si les hubiesen ofrecido el ministerio de Trabajo sí se habrían pensado la propuesta.

Pablo Echenique cree que la gente no entendería que Sánchez haga votar a los españoles de nuevo y piensa que Pedro Sánchez tiene que dejar de poner excusas. Afirma que Podemos fue el que intentó desbloquear ayer la situación con el último ofrecimiento al PSOE y sigue apostando por retomar las negociaciones: "Creo que va a haber un gobierno de coalición y espero que no nos lleve a septiembre". Prefiere sentarse otra vez con el PSOE a ir a unas nuevas elecciones."Aunque se nos hayan dicho barbaridades, nosotros no tenemos ningún problema para llegar a un acuerdo porque sabemos que es mejor eso que ir otra vez a elecciones"

Sobre si han hecho algo mal en las negociaciones argumenta que no son sospechosos de no hacer autocrítica y dice que han cedido todo lo que han podido, "con todas las cesiones que hemos hecho, en cualquier país de Europa hubiese habido un gobierno de coalición".Señala que "es un gesto inédito que Pablo Iglesias se echara a un lado para continuar con la negociación. Ahí no les quedó más remedio que abrir las negociaciones integrales de gobierno y fue cuando empezaron las excusas. Además, critica a Sánchez por no pedir perdón por decir que Pablo Iglesias no defiende la Constitución.

Afirma que Podemos no quiere formar parte de un gobierno a toda costa y defiende que " hemos venido a política para intentar que las cosas se hagan mejor, no hemos venido a política para que la Wikipedia diga que hemos sido ministros".

Por último, Carlos Alsina le ha preguntado al diputado de Podemos sobre el mensaje que una persona relevante del PSOE le mandó a Pablo Iglesias en la segunda votación de investidura para que le hiciera una nueva oferta a Sánchez. Echenique afirma que no le ha preguntado a Pablo Iglesias sobre quién le envió ese mensaje y aunque sabe que el líder de Podemos habla con Zapatero, no sabe si fue él el autor del mensaje.

play

Aquí puedes VER el vídeo completo de la entrevista