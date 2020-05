Durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, Pablo Casado ha confirmado que "el PP considera que no pueden apoyar la prórroga del estado de alarma", ya que "ha sido necesario cuando había necesidad de que no colapsaran las unidades de cuidado intensivos" de los hospitales. Pero que una vez el presidente del Gobierno dice que se puede salir a tomar un vermú, le parece poco comprensible que se siga pidiendo a los españoles medidas extraordinarias que van en contra de sus derechos y libertades, como es la libre circulación.

Es "inmoral" que el Gobierno esté utilizando a los parados

Además, el líder de la oposición considera que es "inmoral" que el Gobierno esté utilizando al millón de parados, millón de autónomos inactivos y cuatro millones de ertes para pedir la prolongación del estado de alarma, que "jurídicamente esa previsión constitucional ya no tiene sentido, pero se puede hablar de una desescalada jurídica". Por ello, pide "tener desde mañana, las prestaciones por ERTE desvinculadas del estado de alarma y garantizadas". También se muestra preocupado porque desde el 31 de marzo, cuatro millones de familias llevan sin ningún ingreso.

"O abrimos la economía, o el estado de bienestar no va a ser sostenible"

Por otro lado, Casado considera que "la improvisación es letal" y critica que "hasta última hora no se detallaron las condiciones en la que los comerciantes podían abrir" y sostiene que "o abrimos la economía, o el estado de bienestar no va a ser sostenible". "Escuché a Pedro Sánchez decir que no tenia plan B, es un insulto para los que le pagamos el sueldo", comenta y recuerda que "esta unilateralidad para ser tan ineficaz y tan incompetente no puede buscar su complicidad en la oposición".

"Este país está ocultando el déficit"

Asimismo, cree que "es normal que la Unión Europea tenga ciertos recelos de que vayan a cumplir", ya que duda que el Gobierno esté diciendo la verdad, "este país está ocultando el déficit y el antecedente que tenemos es cuando ocultaron un 2% en 2011". También pide que Sánchez diga si va a acudir al MEDE a pedir un préstamo un rescate.

