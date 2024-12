Óscar Puente asegura que Isabel Díaz Ayuso es "tóxica" para España

El ministro de Transportes, Óscar Puente, ha justificado en una "razón de responsabilidad política" que José Luis Ábalos fuera apartado del PSOE incluso cuando aún no había sido imputado en el 'caso Koldo'. En base a esto, se le ha preguntado por la responsabilidad del Fiscal General del Estado, Álvaro García Ortiz, y si tendría que dimitir tras haber sido citado como investigado por el Tribunal Supremo.

Puente considera que estamos en una investigación al Fiscal que parte del descubrimiento de que la persona con la que convive la presidenta de la Comunidad de Madrid presuntamente ha cometido un delito fiscal: "A partir de ahí, investigaciones a la familia del presidente del Gobierno con denuncias de asociaciones ultraderechistas basadas en bulos o una querella al fiscal porque se produce una filtración en la que se aclara un bulo. El secreto no es que no haya habido un intento de pacto entre el Fiscal y el acusado, sino que la propuesta de acuerdo no partía del Fiscal, sino que fue a iniciativa del propio defraudador".

Por ello, critica que el país "lleva bailando al son que marca la presidenta desde hace nueve meses, incluidos el Tribunal Supremo, la Fiscalía General del Estado o los juzgados" y todo, según su opinión, por "no hacer lo que sería coherente en cualquier democracia", es decir, "asumir la realidad y una de dos: o decir que lo que él hacía no lo conocía y que no puede estar con él y ser al mismo tiempo presidenta, o dejar de ser presidenta de la Comunidad de Madrid".

Al mismo tiempo, subraya que Isabel Díaz Ayuso es "un personaje tóxico" para España, "es de una toxicidad terrible": "Ayer dijo que el Gobierno corta el agua y la luz en la Comunidad de Madrid y tuve que llamar a una amiga en el Barrio de Salamanca a ver qué pasaba". Por eso, critica el nivel de toxicidad al que no sólo ha llegado ella, sino también "la persona que le escribe el guion", en clara referencia al jefe de Comunicación de Ayuso, Miguel Ángel Rodríguez: "¿En qué momento hemos decidido que esto era normal?".

"El país entero baila al son de Ayuso. Está todo el país dando vueltas a un correo en el que lo único que se desvela es un acuerdo que propuso el acusado, no el fiscal. Han dejado en evidencia a ese señor y hay que poner en jaque a todo el Estado", sentencia Puente.