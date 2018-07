Mariano Rajoy: "Desde el Gobierno jamás se ha producido filtración alguna para erosionar al adversario político"

Durante la entrevista con Carlos Alsina, defiende su postura de que gobierne el partido más votado, después del 26J. Recuerda que "Felipe González ya facilitó un Gobierno a José María Aznar" y vería "absolutamente disparatado tener que ir a unas terceras elecciones". Para evitarlas dice que "haré lo mismo que el 21 de diciembre, que es plantear una coalición de sentido común con PSOE y Ciudadanos, que daría un Gobierno de cuatro años". Una posibilidad que no pudo darse en diciembre porque "hubo dos que me dijeron que no y formaron algo que no tenía ni pies ni cabeza".

Para Rajoy lo normal es que el "presidente del Gobierno sea el candidato más votado" y el resto le parecen quinielas que "no tienen ningún sentido", al igual que "proponer a un presidente que no esté en el Parlamento". Además, insiste en que "España ha pasado una etapa muy dura" y destaca el labor de su Ejecutivo para solucionarlo. Por ello, cree que "hay que seguir avanzando y no tirar por la borda todo el esfuerzo que se ha hecho en los últimos años".

Preguntado por lo que hará si el Rey le propone ir a una investidura, el presidente prefiere "no decir si acudirá o no a la investidura, ya que hay que ver la decisión del monarca" y comenta que "si el resultado es similar que en diciembre, la primera fuerza política debe intentar formar Gobierno".

Del Brexit comenta que "sería un pésima noticia para los británicos y europeos que se produzca una salida del Reino Unido con la UE". Explica que mantuvo una conversación con el presidente del Parlamento europeo, que les ha convocado la próxima semana y señala que "el proceso será largo". Además, enumera cuáles serían los perjuicios que tendría la posible salida para España. Reconoce que "su marcha puede afectar al sistema financiero español", pero matiza que "la economía española es mucho más sólida y podemos estar más tranquilos con los efectos que en épocas pasadas". Asimismo, adelanta que "creceremos un 3% este 2016, independientemente de lo que pase el jueves con el referéndum inglés" y se atreve a pronosticar que "la tasa de paro acabará este año por debajo del 20%".

Sobre su relación con Albert Rivera dice que "nunca hemos tenido problema alguno y hemos hablado en varias ocasiones por temas de terrorismo". Aunque reconoce que "en campaña electoral tenemos nuestra disputa lógica". Sin embargo, le advierte de que "es más partidario de reuniones bilaterales antes que de a tres bandas" y de que "la decisión de formar reuniones la tiene que tomar el candidato más votado".

Por otro lado, el presidente en funciones valora la derrota de España frente a Croacia. Señala que "ha sido una pena no ser primeros de grupo", pero cree que "para ser campeón, hay que ganar siempre a los mejores".