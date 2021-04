Manuela Carmena: "El CIS no debería dedicarse a hacer encuestas electorales"

LEER MÁS Encuestas Elecciones Madrid: Un CIS sorpresa da la victoria al PP con un virtual empate entre derecha e izquierda

Manuela Carmena, ex alcaldesa de Madrid, ha respondido en Más de uno a cuestiones relacionadas con la campaña electoral de la Comunidad de Madrid, con la que se muestra crítica: "Me desagrada mucho estar escuchando las descalificaciones y los discursos pueriles que nos impiden entrar en lo verdaderamente interesante".

Llamamiento al diálogo entre distintas fuerzas políticas

Carmena insiste en la necesidad de diálogo entre progresistas y conservadores; algo que considera imposible con la actitud de ciertos políticos, en concreto de Ayuso: "Lamento que haya optado por tener una actitud descalificadora y por elegir la contraposición de conceptos que no tienen contenido", comenta sobre la actual presidenta de la Comunidad de Madrid.

La ex alcaldesa sostiene que se está produciendo una desconexión entre la ciudadanía y los partidos políticos. "Esto indica un empobrecimiento y distanciamiento al hablar de relatos y no de proyectos", explica mientras defiende la existencia de otras alternativas de progreso para España, como la iniciativa de Teruel Existe, un proyecto dedicado a la mejora de esa provincia.

"Cuando he sido alcaldesa he intentado hacer un esfuerzo y no entrar en luchas partidistas, sino hacer lo mejor para la ciudad", dice Carmena, quien asegura que ninguna de las candidaturas para las elecciones del 4 de mayo en Madrid ha intentado contar con ella, "aunque hubiese dicho que no", sentencia.

El polémico CIS de Tezanos

Sobre las polémicas encuestas del CIS, Carmena opina que, igual que ocurre en otros países, este organismo debería dedicarse a otros asuntos. La ex alcaldesa considera necesario que en el Congreso haya un centro de control que estudie el cumplimiento de las leyes, qué efecto producen, para qué sirven, etc.

¿Qué le ocurre a la izquierda en Madrid?

Según las encuestas, el PP de Díaz Ayuso sería el ganador en las elecciones de la Comunidad de Madrid, por lo que la izquierda volvería a perder en la región madrileña. Carmena insiste en que no sabe por qué la izquierda no logra alcanzar una mayoría, pero explica: "Mientras fui alcaldesa intenté abrir el concepto de la izquierda, sustituyéndolo más por una idea de progreso, donde incluía a gente profesional, independientemente de su pertenencia a un partido". Además, la ex alcaldesa hace una autocrítica: "De alguna manera no supimos, no supo la izquierda, salir del cauce más tradicional de los partidos".