Luis Tudanca: "Me niego a que el PP normalice a Vox en las instituciones"

El candidato socialista a la presidencia de la Junta de Castilla y León, Luis Tudanca, asegura en 'Más de uno' que el cambio de gobierno en Castilla y León es posible, después de que las últimas encuestas otorguen al PSOE una ventaja frente al PP.

Además, opina sobre la posibilidad de que PP gobierne en Castilla y León con Vox si el PSOE no consigue mayoría absoluta: "la extrema derecha tiene sus riesgos , por eso me indigna que el PP normalice lo que no normaliza ningún partido de la derecha europea, que es Vox esté las instituciones ".

El cambio de gobierno en Castilla y León es posible

Tudanca asegura que se toma los resultados de las encuestas, que la mayoría dan como vencedor de las elecciones del próximo domingo al PSOE, con mucha humildad, pero cree que el "cambio de gobierno en Castilla y León es posible.

"El señor Mañueco no es de fiar", afirma Tudanca. Dice que Fernández Mañueco no es de fiar por incumplir los acuerdos, el pacto de reconstrucción y por haber dinamitado el Gobierno de Castilla y León para convocar elecciones.

El candidato del PSOE ve estas elecciones como una oportunidad para hablar de Castilla y León y cree que la gente de esta tierra se siente agraviada por los más de 30 años que lleva en el gobierno de esta comunidad el PP y cree que hay que solucionarlo.

Hablará con las marcas locales

Sobre hacia dónde tira cada una de las marcas locales que se presentan a las elecciones de este domingo en Castilla y León, Tudanca afirma que "estoy dispuesto a hablar con todo el mundo que quiera cambio, hemos demostrado capacidad de diálogo con diferentes".

El único voto que garantiza el cambio y la regeneración es al PSOE

Aunque se muestra abierto al diálogo con todas las fuerzas políticas que quieran cambio, Tudanca asegura que "no hay más alternativa" a un gobierno de PP con Vox que el PSOE y critica a Ciudadanos por su actitud en las pasadas elecciones, cuando apoyó al PP, aunque lo que defendía era el cambio.

En cuanto a si está abierto a la opción de que la Unión del Pueblo Leonés condicione su apoyo al PSOE para una investidura es que en León se pueda abrir camino a que los leoneses decidan si quieren ser una autonomía distinta dice que "no", pero sí quiere que "se reconozca y se respete una identidad que existe y está plenamente justificada·.

Tudanca habla de descentralización institucional y cree que "León es la cuna del parlamentarismo y tienen que celebrarse allí también sesiones de las cortes de Castilla y León".

El PP ha cometido un gran error: entre el original y la copia, la gente vota al original, que es Vox

Sobre el auge en los resultados electorales que los sondeos otorgan a Vox, que puede ser la llave de un gobierno del PP, Tudanca explica qu para que esto no ocurra, el PP no debe pactar con la extrema derecha y que el PP ha cometido un error, ya que entre el original y la copia, la gente vota al original, que es Vox,

"Lo que debe hacer una derecha democrática es enfrentarse a la intolerancia", sentencia Tudanca.

"El PP dijo que había que gobernar la lista mas votada, pero solo la suya, quede como quede; nosotros creemos en la democracia parlamentaria y los acuerdos en función de lo que decidan los ciudadanos", opina el candidato socialista.

El PP normalice a Vox en las instituciones

Si el domingo sale de las urnas un gobierno de PP y Vox que suman mayoría absoluta, Tudanca cree que "todos los partidos de derecha europeos no se plantean la posibilidad de gobernar con la extrema derecha, en España la está normalizando el PP; no va a pasar, pero el riesgo existe"

Tudanca está convencido de que el PSOE va a ganar las elecciones y cree que no es su partido el que tiene que demostrar responsabilidad y facilitar un gobierno del PP y Vox si suman mayoría absoluta. "PP y ciudadanos pactaron en contra de lo que decidieron los ciudadanos".

Nadie me ha dicho cómo tengo que organizar la campaña

Por último, el candidato a la presidencia de la Junta de Castilla y León, asegura que nadie la ha dicho cómo tiene que organizar la campaña electoral y sobre cómo se está involucrando Pedro Sánchez en la campaña, Tudanca afirma que "lo que les pido a lo que viene de Madrid es que es una oportunidad para que se hable Castilla y León, no quiero que vengan a Castilla y León hablar de Madrid".