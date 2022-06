Luis Garicano advierte: "La lectura clave para España es que pueden volver los hombres de negro"

La Reserva Federal de Estados Unidos anunció ayer una subida de los tipos de interés del 0,75%, la mayor subida en casi treinta años, lo que pone en evidencia la necesidad de implementar políticas monetarias que logren atajar la acelerada inflación.

Asimismo, el Banco Central Europeo (BCE) decidió reinvertir con flexibilidad los bonos adquiridos en la pandemia para frenar la subida de las primas de riesgo, medida tomada en una reunión de urgencia.

Frenar la acelerada inflación a toda costa

La misión fundacional del Banco Central Europeo es contener la inflación por debajo del 2% -actualmente estamos en el 8, 7% en España-. Sin embargo, el BCE legalmente no puede asistir financieramente a un Estado para evitar que suban demasiado sus tipos de interés.

El economista y eurodiputado de Ciudadanos, Luis Garicano, explica que la financiación monetaria "está prohibida explícitamente en los tratados europeos", pero sí pueden proteger el euro mediante determinadas herramientas.

Se avecinan políticas de equilibrio presupuestario

En la anterior crisis económica, la herramienta que sacó adelante Mario Draghi como presidente del BCE fue "una operación que permitía rescatar a los países si se metían en un programa de rescate", recuerda Garicano sobre los famosos "hombres de negro".

Ahora, el nuevo comité tendrá que inventarse "un instrumento básicamente igual que no tenga esa toxicidad política, pero no me imagino que los países del norte de Europa vayan a permitirlo sin condiciones".

La lectura clave para España es que pueden volver los hombres de negro

En definitiva, Garicano advierte de que "la lectura clave para España es: puede perfectamente volver un instrumento con condiciones y pueden volver los hombres de negro", y por tanto, un mecanismo que obligue a realizar políticas de equilibrio presupuestario en lugar de políticas de endeudamiento, como se viene haciendo hasta ahora.

"Es muy probable que haya recesiones en la economía"

Sobre la decisión del Banco Central estadounidense de subir los tipos de interés, Garicano describe esta medida con una metáfora: "cuando un coche va a una velocidad enorme, como es la economía de Estados Unidos, y hay que volver a controlarlo, hay que meter un frenazo".

Con esta decisión, la Reserva Federal de EEUU ha metido "un verdadero frenazo" a la economía y ante ese frenazo, "es muy probable que haya consecuencias tipo recesiones, sería muy normal", finaliza Garicano.