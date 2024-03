JUCIL denuncia la falta de medios y lamenta que "nada ha cambiado" tras los asesinatos en Barbate: "El Gobierno sigue de puente"

Una narcolancha embistió a una patrullera de la Guardia Civil este jueves en Manilva, en aguas próximas a Estepona (Málaga), poniendo de manifiesto que los medios de los agentes de la zona siguen siendo "insuficientes" para dar caza a los narcos.

Así lo manifiesta Agustín Leal, portavoz de JUCIL, asociación mayoritaria de la Guardia Civil. "Enviamos una patrullera de mayor tamaño y una de las narcolanchas tenía problemas mecánicos, por lo que nuestra patrullera se dirige hacia ella, porque es así cuando las cogemos, cuando tienen alguna avería", cuenta Leal, que añade que no se sufrieron desgracias personales y que esto confirma "la pérdida total de autoridad" en la zona.

"¿Cuántos muertos más hay que poner encima de la mesa para que el Gobierno tome cartas en el asunto?", se pregunta el portavoz de JUCIL, quien lamenta que el Gobierno "sigue de vacaciones y de puente" y "no toma medidas ante un asunto muy grave de Seguridad Nacional": "No escuchamos más que demagogia, no ha dimitido nadie, parece como si intentaran tapar lo que sucedió el 9 de febrero".

Leal se refiere así al asesinato de los dos guardias civiles en Barbate, cuando fueron embestidos por una narcolancha. "No ha cambiado nada, sino que todavía el narco recrudece su violencia y su osadía. Los ciudadanos de la zona están abandonados, la Guardia Civil no puede cumplir sus cometidos por falta de medios", ha dicho Leal, que también asegura que "solo falta a los narcos llevar armas largas".

Mensaje a Marlaska

El portavoz también carga contra Marlaska: "Nadie asume su responsabilidad. Después del 9 de febrero hemos visto a Marlaska y al director general diciendo que estábamos ganando la batalla, que los medios funcionan y que no pasaba nada. Se escudan en la demagogia política para no afrontar estos graves hechos".

Sobre el asesinato de los dos agentes en Barbate, Agustín Leal considera que los vídeos que han salido a la luz estos días ponen de manifiesto "la intención de matar" de los narcos. "Tal vez no hay que disparar al aire, sino que hay que disparar para defenderse con mínimas garantías. El Gobierno nos ha dado la espalda y ellos sabrán los motivos. Donan cientos de millones a Marruecos y tienen medios que nosotros no tenemos".

Por último, Leal afirma que el déficit del cuerpo "roza los 17.000 agentes": "Solo en Cádiz harían falta más de 200 agentes, a esto no se le pone medida. El presidente entendemos que respalda todo esto porque no cesa a nadie".

"No vamos a parar de denunciarlo, que se active ya la Comisión de Interior y que salgan a la luz las comunicaciones con la delegación del Gobierno del 9 de febrero. El que tenga que pagar que pague. No podemos poner más muertos encima de la mesa por la inacción de un Gobierno que actúa de manera nefasta", zanja Leal.