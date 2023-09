Juan del Val: "Todo lo que yo vivo es susceptible de ser escrito"

Juan del Val nos cuenta que ha escrito la novela 'Bocabesada' en casi dos años porque contaba con muy poco tiempo para poder ponerse a escribir. La novela salió a la venta este miércoles y en tan solo un día ya se ha convertido en número 1. "Al final siempre cuando sale la novela es una incertidumbre y no sabes cómo la gente va a responder. Y bueno, parece ser que había ganas. Pero ahora lo que tiene que hacer es que la novela si gusta, vaya aguantando" asegura.

El protagonista de la novela, aunque es una novela coral, Martín, piensa que la última novela que escribes es la que te va a catapultar a la super fama. "Tú siempre tienes que tener, cuando te sientas a escribir ya en el previo, mucho antes de que aquello se publique, porque todavía ni siquiera está escrito, tienes que tener sin pasarte un ego considerable. Porque sino todo lo que haces probablemente no valga la pena, te tienes que atrever. Entonces, bueno, siempre tienes que pensar que lo que estás haciendo es lo mejor" afirma del Val.

"Y luego es verdad que cuando terminas una novela, íntimamente, independientemente de lo que tú cuentes, sabes si has hecho exactamente lo que querías hacer o ha faltado algo. Y la verdad es que cuando terminé boca besada tuve el sentimiento de que había hecho lo que quería hacer cuando empecé a escribirla" asevera.

Cómo escribe Juan del Val

El escritor nos desvela que mientras está escribiendo, de repente da un salto, pasea por ahí, escribe en pijama...

"La primera que me lee es Nuria. Siempre, siempre, siempre, siempre. Y cuando me dice esto por ahí vas mal, le hago caso todo el rato. A ella le gusta como escribo, entonces es algo que ya de momento llevo ganado, claro, pero sí, sí, es crítica de vez en cuando. Luego ya lo lee Miriam, que es mi editora" nos cuenta en Más de uno.

"Es verdad que antes no era como ahora, en finales de los setenta o los ochenta, la gente no viajaba como ahora. Y claro, Nueva York para mí era un decorado de cine donde se rodaban las películas , un lugar inaccesible para mí, igual que lo es para Martín. Y cuando estoy allí, ahora ya he ido treinta veces, es cierto que siento esa emoción de llegar por primera vez. Y eso lo he querido contar a través de Martín y por eso, se va a a escribir a Nueva York" dice.

