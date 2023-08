Juan Jesús Vivas, presidente de Ceuta: "La dirección nacional del PSOE ha vetado cualquier acuerdo con el PP sin dar ningún argumento"

El pasado 17 de junio, Juan Jesús Vivas (PP) fue investido presidente de Ceuta tras ganar las elecciones el pasado 28 de mayo. A partir de ahí, comenzaron los contactos entre PP, PSOE y el Movimiento por la dignidad y la ciudadanía, para llegar a un acuerdo de Gobierno que permitiese un Ejecutivo "fuerte". El 'popular' decía que quería un Gobierno en el que no hubiera "ningún aspecto que pudiera enturbiar la situación y actuación del Ayuntamiento durante la legislatura".

El PSOE de Ceuta propuso un Gobierno de coalición

De hecho, hace una semana, el propio líder socialista, Juan Gutiérrez, decía que aunque la oferta de Vivas era buscarapoyos externos, ellos lo que querían era entrar en el propio Gobierno: "El PSOE no va a dar apoyos puntuales. Vamos a trabajar desde dentro -si quieren trabajar con nosotros- y vamos a hacer un gobierno de coalición. Eso sí, habrá que llegar a los acuerdos que tengamos que llegar y tendremos que tener la autorización que necesitamos por parte de Madrid".

Sin embargo, este jueves por la tarde, el acuerdo entre ambas formaciones se ha roto porque precisamente le comunicaron a Ferraz cómo iban avanzando las negociaciones y desde Ferraz se ha bloqueado el pacto "de manera sorpresiva e injustificada", según explica en 'Más de uno' el propio Vivas.

"Vetaron cualquier acuerdo de forma sorpresiva e injustificada"

"Yo buscaba un gran acuerdo de estabilidad y gobernabilidad para Ceuta" por la gran relevancia estratégica para la seguridad nacional que tiene la ciudad autónoma, "por eso quería un gran acuerdo político. No llegamos a determinar el cómo, pero el PSOE nos dijo que tenía que ser a través de un Gobierno de coalición. No se había cerrado, pero estábamos en conversaciones. Y de una manera sorpresiva e injustificada, ayer recibimos la noticia de que la dirección nacional del PSOE vetaba cualquier acuerdo con el PP y sin ningún tipo de argumentos, lo que me resulta más penoso todavía".

El presidente de Ceuta establece que hay una "posición de bloqueo" por parte de la dirección nacional del PSOE que es "absolutamente incomprensible e injustificada, en cualquier parte del territorio nacional y mucho menos en Ceuta". También asegura que cuando habló con Gutiérrez, la impresión que sacó fue que había recibido la orden por parte de la dirección nacional y que no le dio ninguna explicación al respecto: "Dijo que le habían dicho que con el PP no se podía llegar a ningún pacto".

"Han establecido un cordón sanitario al PP"

Para Vivas, los términos del comunicado inhabilitan cualquier posibilidad de que la posición del PSOE sea transitoria: "Han establecido un cordón sanitario al PP, pero en realidad es un cordón sanitario a la estabilidad y gobernabilidad de Ceuta y al interés general". ¿Y a partir de ahora? "Somos la lista más votada y tendré que hablar con todas las formaciones políticas para, desde un Gobierno en minoría, sacar adelante la legislatura".

Respecto a si ha podido hablar del tema con el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, responde que sí y que ha recibido el apoyo y la manifestación de que para el Partido Popular, Ceuta, su seguridad, integridad y prosperidad "es una absoluta prioridad".