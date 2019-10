José Luis Garci, sobre 'El crack cero': "Lo que hago es hacer una película de otro tiempo"

El cineasta José Luis Garci presenta en Más de uno 'El crack cero ', una precuela de la saga protagonizada por el detective Germán Areta. Asegura que es analógico y que no entiende lo digital, por lo que ha hecho "una película de otro tiempo". Además, recuerda que el cine antes era "como una religión", que ahora se ha visto sustituido por Netflix. Por otro lado, insiste en que Areta no está basado en él.

Durante su entrevista en Más de uno, Garci explica que lo que ha hecho con 'El crack cero' es "hacer una película de otro tiempo", "qué iba a hacer yo si no es esto", dice. Asimismo, comenta que se trata de "una película pequeña, sin pretensiones".

También cuenta cómo ha sido el proceso de producción, "ha sido una de las pocas veces que los romances mayo-diciembre funcionan. Yo era diciembre y el equipo que tenía era mayo, pero esa gente de mayo entendió que lo que yo quería hacer", por lo que "ha sido un romance muy estupendo.

Aún así, reconoce que lo peor de hacer el film no ha sido escribir, "que es de lo más complicado", sino "hablar con las televisiones, derechos de antena, subvenciones, bancos, etc.". Además, afirma que tampoco entiende lo digital, "soy una persona analógica, soy más de la escuela antigua" y rememora otros tiempos, "cuando miraba por la cámara antes, era como si yo estuviera en el Museo del Prado viendo Las Meninas, y ahora cuando miras a través de una cosa digital, es como si vieras Las Meninas, pero a través de un maravilloso libro de arte, pero no estás delante del cuadro".

El director de 'El crack' recuerda que antes "el cine era como un refugio, te metías ahí y se olvidaba toda la grisura que había". Además, confirma que "los novios iban al cine a meterse mano, porque no podían ir a otro lugar, porque estaba prohibido". Así que apunta que "el cine era todo, un refugio fantástico" además de una "religión, que era creer o no creer lo que salía por el proyector". "Los cines eran como catedrales", revela, pero se lamenta de que "eso ha desaparecido, el cine ya no existe, el cine ahora es Netflix".

Por otro lado, el cineasta niega que el protagonista de la saga, Germán Areta, se parezca a él, "no tengo nada que ver", declara, aunque reconoce que hay afinidades con el personaje, en "los cócteles, fútbil, boxeo, literatura y música".

En cuanto a la proposición de Carlos Alsina de escribir un relato diario para el programa, dice "ahora soy una persona fatigable, pero déjame que lo piense, es una buena apuesta".