José Antonio Noguera, sociólogo: "Si se aprueba la renta básica universal será de carácter temporal"

El sociólogo José Antonio Noguera recuerda durante su entrevista en Más de uno con Carlos Alsina, que la renta básica universal es "aquella que cobrarían todos los ciudadanos, simplemente por el mero hecho de serlo", mientras que el "ingreso mínimo vital son prestaciones condicionadas a tener un nivel de renta por debajo de un determinado umbral". Por lo que entiende que el "Gobierno está hablando de la segunda opción" y dice que "todas las noticias que dicen que el Gobierno está planteando aprobar una renta básica universal son un malentendido".

Asimismo, comenta que "tenemos una laguna importante en este terreno" porque "hay millones de hogares que o no pueden acceder a las prestaciones existentes o simplemente, aunque accedan, no cubren los recursos para salir de la pobreza. Por lo que lo considera "una anomalía en el estado de bienestar español" y apunta que "somos de los pocos estados de la UE que no tiene un programa estatal de garantía de ingresos de último recurso". Así que cree que "esta propuesta vendría a rellenar esta laguna y tendría que ser compatible, en algunos casos, con algunas prestaciones existenciales existentes".

Por otro lado, afirma que por un lado, la demanda social y política de una renta básica universal puede aumentar y contribuir a situar esta reivindicaciones en la agenda social y política, pero a su vez, con la crisis económica habrá una mayor escasez de recursos presupuestarios y "todo lo que destinemos a una renta básica universal no vamos a poder destinarlo a otros ámbitos, como la Sanidad".

