Joan Ribó: "Soy partidario de restringir el ocio nocturno, pero es una decisión que debe tomar la Generalitat"

El alcalde de Valencia, Joan Ribó , explica en Más de uno en qué niveles está el coronavirus en las aguas fecales de Valencia y habla sobre si se debe cerrar el ocio nocturno o no.

El alcalde de Valencia, Joan Ribó dice que el planteamiento del cierre o no del ocio nocturno tiene que ser general y no de poblaciones o ciudades. También reconoce que una parte sustancial de los nuevos contagios se están produciendo por el ocio nocturno. Se muestra partidario de restringir el ocio nocturno, pero entiende la decisión de la Generalitat porque es una decisión difícil. "No tendría sentido cerrar discotecas en una zona concreta, porque la gente se desplazaría: hay que tomar medidas coordinadas, y las autoridades sanitarias autonómicas son las competentes", dice.

"Con la apertura del ocio nocturno quizá estemos favoreciendo la llegada de nuevos brotes que no son buenos para la economía y el turismo", piensa.

Por otro lado, Joan Ribó, afirma que no hay una correlación establecida en estos momentos entre el número de contagios y el nivel de coronavirus en las aguas. "Los últimos datos nos decían que estaban bajando los niveles de Covid-19 en las aguas".

Ribó asegura que cuando detectaron que los niveles de coronavirus en las aguas de ciertos barrios eran elevado, reforzaron la presencia policial para hacer cumplir toda la normativa y reconoce que en dos de esos barrios los resultaron fueron positivos.

El alcalde afirma que el análisis de aguas fecales nos sirve como método de prevención, pero no saben a qué nivel se establece la correlación de la presencia de coronavirus en aguas residuales y posteriores contagios en personas.

Sobre la realización de tests de PCR masivos entre la población dice que es algo que no está recomendado por las autoridades sanitarias por no tener mucho sentido: "implica un desembolso económico y un trabajo logístico que caduca en un solo día".

Por último, en cuanto al acuerdo entre el Gobierno y la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), el alcalde de Valencia dice que lo están estudiando y que "el Ayuntamiento de Valencia hará lo mejor para las arcas municipales".

Asegura que la señora Montero se parece demasiado al señor Montoro; "la política del PSOE se diferencia poco de la del PP y no podemos estar de acuerdo con ella por que nos parece que atenta contra la auntonomía municipal".