Javier Solana afirma que Merkel ha sido la que ha evitado el ascenso de la ultraderecha en Alemania

LEER MÁS Los socialdemócratas alemanes logran una ligera ventaja sobre los conservadores sin Gobierno claro

En las elecciones federales de Alemania celebradas este domingo, el Partido Socialdemócrata (SPD) ha ganado con un 25,7 % de apoyo, ligeramente por delante del 24,1% que ha conseguido la coalición de la Unión Demócrata Cristiana (CDU) -el partido de la anterior canciller Angela Merkel- y la Unión Social Cristiana (CSU), que cae a mínimos históricos.

La figura de Merkel como líder europea

Estas elecciones suponen la salida de la política de Angela Merkel tras 16 años gobernando Alemania. "Merkel es una persona muy seria, inclinada al consenso en todos los ámbitos, una política que ha sabido crear un fuerte liderazgo", comenta Javier Solana, ex alto representante para la Política Exterior de la UE, quien muestra todo su respeto por la canciller alemana

Durante estos años, Merkel ha sido una figura clave para la política en Europa y determinante para frenar el avance de la extrema derecha. En estas elecciones, el partido ultraderechista Alternativa para Alemania (AfD) ha caído al quinto lugar obteniendo el 10,5% de los votos y sacando 84 diputados. "El partido Alternativa para Alemania no ha crecido gracias a Merkel, que ha gestionado muy bien a la extrema derecha", dice Solana en vista a la pérdida de apoyo de la ultraderecha.

El partido Alternativa para Alemania no ha crecido gracias a Merkel, que ha gestionado muy bien a la extrema derecha

Además, en la crisis de refugiados de Siria, Merkel destacó por su solidaridad, pues Alemania fue el país que más refugiados acogió de toda Europa. Sin embargo, si Javier Solana tiene algo que reprocharle a la canciller fue que durante las crisis financiera del 2008 no tuviera "coraje con el Banco Central Europeo" para decidir salir de la crisis sin recortes. "Creo que no fue su mejor acción", sostiene el ex ministro de Asuntos Exteriores de Merkel con quien tiene una estrecha relación.

¿Quién será el canciller alemán tras las elecciones?

Los ajustados resultados electorales no permiten saber aún qué partido gobernará Alemania. Los socialdemócratas alemanes de Olaf Scholz han logrado una mínima ventaja sobre los conservadores de Armin Laschet, que sufrieron una gran pérdida de votos, pero el escaso margen deja muy poco claro quién gobernará el país tras Angela Merkel.

Javier Solana prefiere que el canciller sea el socialdemócrata Scholz, considerado como "el sucesor natural de Merkel". Scholz es un hombre muy tranquilo que "tiene la voluntad de resolver problemas y no crearlos", un tipo de político "fundamental" en la situación actual.

Sea quien sea el partido que obtenga el Gobierno alemán, deberá enfrentarse a nuevos retos tanto a nivel nacional como europeo. "Europa tiene unos desafíos enormes en un mundo que corre el riesgo de ser bipolar por las relaciones entre China y Estados Unidos", sostiene Solana sobre el papel significativo de Europa en el mundo.