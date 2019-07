Javier Esparza: "No sé qué más tiene que escuchar el señor Sánchez para pegar un portazo y cerrarle la puerta a Bildu"

El presidente de UPN, Javier Esparza , asegura en Más de uno que tras las declaraciones de Otegi, no sabe "qué más tiene que escuchar el señor Sánchez para pegar un portazo y cerrarle la puerta a Bildu". Porque según explica "hablamos de la indignidad que supone un acurdo con Bildu" . Además, afirma haber intentado reunirse en varias ocasiones con el Partido Socialista de Navarra, pero han obtenido una respuesta negativa y mantiene la posibilidad a llegar a un pacto con ellos.

Javier Esparza considera "una indignidad" que el PSN pacte con Bildu para conseguir la presidencia de Navarra. Recalca que Bildu está en la Mesa porque el Partido Socialista de Navarra ha llegado a un acuerdo con Geroa Bai y Bildu y apunta que "María Chivite para ser presidenta de Navarra necesita la abstención del partido de Otegi y este ha dicho que esa abstención no va a ser gratis".

Además, señala que en el partido de Otegi "no renuncian a lo que han sido, no han pedido perdón, ni van a pedir perdón, por eso hacen homenajes a los miembros de ETA", así que concluye "no sé qué más tiene que escuchar el señor Sánchez para pegar un portazo y cerrarle la puerta a Bildu".

Por otro lado, confirma que están dispuestos a apoyar una investidura de Pedro Sánchez si evita que Bildu esté en el Gobierno de Navarra.

En cuanto, a su reuniones por separado con Pablo Casado y Albert Rivera, explica que aunque sean una coalición en Navarra, los partidos necesitan tener "voz propia".