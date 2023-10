Javier Esparza: "Bildu no va a poner un presidente de España gratis"

El líder de UPN, Javier Esparza, se reúne esta mañana con el rey, en el marco de la ronda de consultas con los grupos parlamentarios.

El diputado reconoce en 'Más de uno' que la posición de su formación es pública y que no van a participar de una investidura de Sánchez de la mano de ERC, Junts y Bildu. "Hay líneas que a nuestro juicio no se pueden traspasar y para nosostros, que una formación como Bildu sea necesaria para poner un presidente en España, no lo compartimos".

"No vamos a compartir esa investidura en ninguno de los escenarios", recalca Esparza.

Bildu no va a poner un presidente de España gratis

Javier Esparza opina que al igual que se le piden explicaciones a Sánchez para que cuente qué va a pactar con Junts, también es neesario pedirle explicaciones sobre lo que va a pactar con Bildu porque, según él, "Bildu no va a poner un presidente de España gratis".

"Desgraciadamente se habla de Junts y de ERC y casi no se habla de Bildu, pero la realidad es que Bildu es la única formación es diferente al resto", explica Esparza. "Comparar a Junst o ERC con Bildu me parece injusto", apunta el líder de UPN.

"Hemos mantenido una buena relación histórica con el PSOE y seguro que podemos llegar a acuerdos, pero votar a favor de una investidura de Pedro Sánchez es octra cosa", dice Esparza.