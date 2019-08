Isabel Díaz Ayuso: "Me preocupa más la convivencia con el PSOE que con Vox"

Sobre la conformación de gobierno dice que "no me quiero equivocar y estoy eligiendo los nombres con mucha calma". Afirma que dará todos los nombres de su gobierno el martes, tras su toma de posesión del lunes y está segura que con Ángel Garrido se cumplirá el programa acordado en materia de transporte y que "yo pienso en todas las cosas que tenemos que hacer y lo demás no importa". Reconoce que el nombramiento de Marta Rivera de la Cruz en materia de Cultura le encantaría y le parece que tiene un carácter excepcional.

En cuanto a la convivencia con Vox en el parlamento de Madrid dice no le preocupa. "Me preocupa más la convivencia con el PSOE".

Por otro lado, opina que las informaciones que se han dado del caso Avalmadrid dice que le sorprenden y que " escarbar en el pasado de mi familia para hacerme daño me parece injusto e insensato". "Nunca pensé que llegaran a hablar de mi padre, son límites que yo nunca traspasaría".

Con respecto al tono que utilizó para responder a las críticas de Íñigo Errejón en el debate de investidura explica que "cuándo le acusé de tono machista lo hice para explicarle que por ahí no me va a llevar y me habló con un tono displicente y con superioridad".

Habla también de la iniciativa de 'España Suma', que ha registrado el PP y cree que "son unas bases para el futuro ante cualquier situación que se pueda dar en España". "Es una iniciativa muy positiva", recalca. Además, cree que es una cuestión de tiempo que Ciudadanos se sume a esta iniciativa ya que "aunque seamos distintos nos unen cuestiones fundamentales y hay que buscar aquello que nos une si nos encontramos situaciones como la de Navarra".