Interesante debate entre Joan Coscubiela y Carlos Alsina sobre el papel de los medios de comunicación

El exsindicalista y político catalán Joan Coscubiela acaba de publicar el libro 'La pandemia del capitalismo' en el que aborda las debilidades de nuestro sistema que ha dejado al descubierto la crisis del coronavirus.

Uno de los aspectos que aborda en el libro precisamente son las debilidades en los medios de comunicación. En opinión de Coscubiela "no se puede abordar en profundidad la crisis de la democracia sin abordar la crisis medios", un punto por el que Carlos Alsina ha confesado que es la parte del libro que más le ha interesado y por el que se han enzarzado en un interesante debate.

¿Cuáles son los controles que echa de menos en los medios ?

Joan Coscubiela plantea en su libro que hay dos crisis que afectan a los medios de comunicación, una crisis en su papel como intermediación social y otra de su modelo de negocio, lo cuál, en su opinión, hace que existan formas de competitividad en los medios que les lleva a actuar como carcoma de la democracia.

Por ello ve necesario elementos de control de autocontrol, esto es que "cada uno de los profesionales se debe preguntar cada día si contribuyen a la construcción de la democracia". Considera que en ocasiones parece que ese clima de crispación social en la política, cuándo ésta no lo crea, algunos medios lo animan porque "tengo la impresión de que lo necesitan para poder disputar esa parte del pastel" en el marco de la fuerte competencia y de crisis de negocio de todos los modelos de comunicación.

Otro punto que ha añadido a este debate Coscubiela es la espectacularización de la noticia no contribuye a explicarla sino a crear un clima de tensión o de miedo y pone como ejemplo cómo abordan algunos medios la llegada de las pateras y cómo contribuye ello a la aparición de la extrema derecha. Por ello ve necesario que los medios discutan sobre "si quieren ser un pilar de la democracia o su carcoma".

¿Quién tiene que decidir cuántos minutos se dedica a un tema en cada programa?

Coscubiela considera que en los medios de comunicación tiene que haber contrapesos que eviten este tipo de comportamientos y en su opinión esos contrapesos están en los profesionales y en la propia sociedad. A esto Carlos Alsina le ha respondido que en su opinión el mejor contrapeso es la enorme variedad de medios de comunicación que el ciudadano puede encontrar y le ha resaltado que los contrapesos ya existen porque tenemos la capacidad de elegir.

El exsindicalista destaca además que los medios "van hacia un modelo de competitividad ineficiente", considera que en plena pandemia ha habido comunicadores que han hecho un esfuerzo por explicar las cosas pero critica que muchas veces los programas han sido un "carrusel deportivo de datos de coronavirus", algo que en su opinión no explicaba las cosas y saturaba de información al usuario.

Alsina ha insistido en que la gran ventaja del panorama mediático actual es la "enorme diversidad" pero Coscubiela pone el acento en que en estos momentos de incertidumbre "buscamos la certeza en medios que nos reafirman, que nos dan argumentos para estar seguros" y cree que los medios han de "ayudar a la ciudadanía a dudar de sus convicciones".

Para terminar da la razón a Carlos Alsina en que en la actualidad hay mayor diversidad respecto a las burbujas mediáticas de los ochenta, durante la dictadura o en la República "pero no sé si mayor pluralidad" e insiste en que no es una crítica a los medios en general sino un toque de alerta a la necesidad de que los medios de comunicación contribuyan a ser lo que deben ser, "un pilar de la democracia no su carcoma", concluye.