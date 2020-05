El portavoz de Ciudadanos en el Congreso, Edmundo Bal , asegura en Más de uno que el Gobierno de Sánchez les "está poniendo muy difícil" a poyar una prórroga del estado de alarma por 30 días. Además, explica que desde su partido no pueden apoyar las manifestaciones contra el Gobierno porque no se están cumpliendo las normas de sanidad de distanciamiento ni llevan mascarillas.

Durante su entrevista en Más de uno, con Carlos Alsina, Edmundo Bal, critica que "el presidente del Gobierno, el señor Sánchez, en su homilía no ha dejado claras cuáles son las condiciones" de la prórroga del estado de alarma por 30 días. Por lo que confirma que se lo están poniendo muy difícil para dar su apoyo.

Aún así, sostiene que desde Ciudadanos siguen abiertos a una negociación y al diálogo. Pero recuerda que "no sería razonable" ahora que "nos encontramos en una situación en la que parece que vamos ganando, poco a poco hay menos contagios y menos fallecidos". Y solicita que el Gobierno plantee un plan B.

Por otro lado, a raíz de las manifestaciones que se están produciendo por diferentes ciudades en contra del Gobierno, confirma que el estado de alarma no limita el derecho a la libertad de expresión ni a la crítica, pero aboga por "conciliarlo con el cumplimiento de las normas sanitarias" que se han establecido.

"En aras de la libertad de expresión no se pueden obviar las normas sanitarias"

"Por las fotos que estamos viendo, parece obvio que no se están cumpliendo las normas, no existe ese distanciamiento y la gente está sin mascarillas", comenta y añade que "en aras de la libertad de expresión no se puede obviar el cumplimiento de las normas sanitarias". Por lo que confirma que, desde su partido, no les parece oportuno alentar este tipo de concentraciones".

Sobre el cambio de fases, Bal cree que "la Comunidad de Madrid ha hecho una propuesta razonable" y considera sospechoso que el Gobierno de Sánchez no publique los criterios por los que les deniega el cambio de fase". Así que pide que aclaren los criterios y por qué Madrid no los cumple, "no existe transparencia", protesta.

