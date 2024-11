Dolores Redondo: "La lectura ha sido la gran pasión y la gran salvación de mi infancia"

'Las que no duermen NASH' forma parte de un cuarteto de novelas que empezó con 'Esperando al diluvio'. Su autora, Dolores Redondo, buscaba que aparentemente no hubiera un nexo común entre las novelas para huir de lo que normalmente se hace y porque considera parte de su oficio "buscar maneras de recorrer el laberinto desde otro punto de vista", explica en 'Más de uno'.

Así, esta última novela forma parte de ese cuarteto, pero no van necesariamente seguidas. En definitiva, "se trata de historias independientes con un universo común".

La lectura, su gran pasión y salvación

En este libro aparecen muchas mujeres que no duermen bien o que deciden no dormir. En su caso, sin embargo, duerme bien cuando tiene que dormir, pero si tiene entre manos un proyecto fascinante, "las ganas de escribir me pueden" y, cuando siente que no puede dormir, se dedica a ello sin reparos.

"Me abandono a esta pasión y ya está", cuenta Dolores mientras recuerda que la lectura siempre ha sido "la gran pasión y la gran salvación de mi infancia".

Nash, psicóloga de los muertos

Nash es la mujer protagonista de esta novela. Una investigadora fuera de lo común; no es policía, sino profesora en una universidad de psicología forense. En ocasiones, cuando no hay cadáver o el que hay está muy deteriorado y la autopsia no puede determinar las causas de la muerte, entra en escena el psicólogo forense o "psicólogo de los muertos".

Es la persona que "va a actuar como un psicólogo con un vivo intentando saber cuál era el estado mental de esa persona cuando falleció", explica Dolores. A esto llegan explorando su teléfono, analizando las compras que hacía, la música que escuchaba, etc.