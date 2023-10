Cristina Valido, diputada de Coalición Canaria: "No ha habido ningún contacto por parte del PSOE"

A las 12:00 del mediodía se reúne la diputada de Coalición Canaria, Cristina Valido, con el rey, en el marco de la nueva ronda de consultas con los representantes designados por los grupos con representación parlamentaria, tras ser rechazada la investidura de Feijóo.

"La agenda canaria no ha sido escuchada"

Cristina Valido ha asegurado que las condiciones de su formación fueron expuestas al PSOE antes de la constitución de la Mesa del Congreso y que "no ha sido escuchada la agenda canaria".

La diputada afirma que la posición de su formación respecto de una hipotética investidura de Pedro Sánchez no ha cambiado. "No ha habido ningún contacto, vamos a seguir diciendo lo que hemos dicho hasta el viernes: hemos puesto sobre la mesa nuestras condiciones y todo hace indicar que no seremos necesarios para la investidura, pero más pronto que tarde habrá que negociar porque seremos necesarios durante la legislatura".

Critica la actidud del PSOE porque dicen por los pasillos de que no dudan de que van a conseguir el apoyo de Coalición Canaria, pero luego no hay ningún contacto.

Además, la diputada opina que "parece que el acuerdo está hecho y se mantiene el acuerdo de la Mesa". "Si el PSOE quiere hablar, vamos a hablar", matiza.