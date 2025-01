Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia: "No percibí que Mazón estuviera noqueado y creo que podría haberlo hecho mejor"

La delegada del Gobierno en Valencia, Pilar Bernabé, asegura en 'Más de Uno' que el presidente del Gobierno visitará Valencia "pronto". No obstante, la delegada considera que "lo importante es que la presencia del Gobierno de España esté todos los días y es lo que yo intento como representante del Ejecutivo".

El presidente Sánchez ha estado dos veces en Valencia, la última vez en Paiporta donde fue increpado por los vecinos. "Queda la idea de que no ha vuelto porque teme sufrir una manifestación de desagrado popular", señala Alsina. Bernabé cree que en ese momento los ánimos estaban muy caldeados y los vecinos no entendían que todos los esfuerzos "no estuvieran centrados en atender la emergencia", pero, tres meses después, "la situación es diferente" -opina- y el presidente "irá a Valencia más pronto que tarde".

Las ayudas no terminan de llegar

Preguntada por la solicitud de las ayudas de la Unión Europea, la delegada achaca la tardanza al hecho de que tienen que "justificar el máximo de gastos posibles para poder percibir más que otras regiones que también vayan a solicitar esos fondos": "cuantos más gastos acumulemos, más opciones tendremos de recibir más dinero. En 2024, las administraciones hemos movilizado ya 5.000 millones de euros", señala.

Sin embargo, los recursos movilizados por la administración central asciende a los 16.000 millones, pero el importe que se ha abonado son algo más de 5.000 millones de euros, lo que supone que solo se han abonado solo el 10% de las ayudas tres meses después. Bernabé explica que esto se debe a que "a veces no se cuantifica todo y eso hace que esa cantidad abonada sea inferior de lo que se ha movilizado". No obstante, promete ampliar los plazos en el caso de que se agoten y los afectados no hayan percibido las ayudas. "Cuando aterrizas las ayudas de carácter general, no siempre son todo lo efectivas o directas que imaginaste en inicio".

"Mazón podría haberlo hecho mejor"

Sobre la gestión de Mazón, al contrario de lo que opina Feijóo, la delegada del Gobierno no percibió que Mazón "estuviera noqueado" y considera que "podría haberlo hecho mejor". Para Bernabé, el principal y mayor error fue "hacer un CECOPI a las 5 de la tarde , sobre todo para quien tenía toda la información".

Preguntada sobre si hubiese sido mejor que el Gobierno central asumiese las competencias desde el primer momento, la delegada señala que "la Generalitat tenía unas competencias que eran vitales en distintos aspectos": "no sé si hubiese sido mejor que el Gobierno asumiese en control con la Generalitat en una posición contraria a esa voluntad", opina.