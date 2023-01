Juan Lobato, sobre Vox: "Se puede y se debe poder hablar con todo el mundo, aunque no se esté de acuerdo"

Para disputar la presidencia a Isabel Díaz Ayuso, el candidato socialista Juan Lobato ha apostado por medidas de las que había hecho bandera el PP, como la deflactación del IRPF o no gravar el impuesto al patrimonio.

Estas medidas fiscales, sin embargo, son contrarias a lo que defiende Ferraz y que parte del PSOE cree "desacertadas", aunque la portavoz socialista, Pilar Alegría, sostiene que cada uno de sus candidatos podrá hacer las propuestas que considere en sus comunidades.

Elogios al PP por alguna de sus gestiones

De cara a las elecciones autonómicas el próximo mes de mayo, el candidato socialista en la Comunidad de Madrid, Juan Lobato, se muestra dispuesto a mantener una actitud dialogante y de consenso con el resto de formaciones políticas.

Durante su entrevista con Carlos Alsina, Lobato valora positivamente alguna de las gestiones del Partido Popular madrileño. "PP hace cosas bien en Madrid, como la gestión del Canal de Isabel II", manifiesta.

Asimismo, en relación a Vox, asegura que en política, "se puede y se debe poder hablar con todo el mundo, aunque no se esté de acuerdo".

A favor de la eliminación del delito de sedición

En relación a la eliminación del delito de sedición, el candidato socialista se muestra a favor de establecer un código penal moderno y europeo para evitar que se produzca la situación de no poder juzgar en España a Carles Puigdemont.

"Me dio bochorno que España no pudiera traer a Puigdemont" para ser juzgado, confiesa Lobato, por lo que se muetra a favor de la eliminación de este delito para que eso no vuelva a ocurrir.