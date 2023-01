Alfonso Jiménez, presidente de Cascajares: "Nos levantaremos con más fuerza"

Un incendio que ha comenzado en la madrugada de este jueves ha arrasado con al menos dos de las naves que la empresa Cascajares tiene en la localidad palentina de Dueñas.

Alfonso Jiménez, presidente de cascajares, nos cuenta en Más de uno muy afectado que es un día muy triste. "Es un día muy triste, agradezco vuestro apoyo y cariño. Qué sería de Cascajares sin Onda Cero, pero somos gente muy dura, somos castellanos. Estamos felices porque no le ha pasado nada a ninguno de los nuestros que es lo único que a nosotros nos aterrorizaba, que a alguno de los trabajadores que estaban dentro de la fábrica se viera afectado, pero todos han podido salir. Yo me he presentado allí y tengo una única obsesión desde que he visto que se quemaba toda la fábrica, se ha quemado todo, no ha quedado nada en pie, la única obsesión que tengo es levantarnos en el menor tiempo posible para recuperar el empleo y para recuperar la actividad económica y volver a ser los que somos. Nos levantaremos con más fuerza".

Según informan los bomberos de Palencia, sobre las 04.30 horas recibieron un aviso por parte de la Diputación para colaborar en la extinción del incendio en las instalaciones de la empresa dedicada a la transformación y elaboración de productos cárnicos.

Hasta allí se trasladó una dotación que pudo comprobar como había una nave afectada en la que no había posibilidad de extinción de las llamas. Así, para evitar que el fuego se trasladara a las naves colindantes, los bomberos llevaron a cabo labores de control en el mismo.

Afectadas al menos una nave de oficinas y otra con animales y cámaras frigoríficas

Se han visto afectadas al menos una nave de oficinas y otra con animales y cámaras frigoríficas, pero no hay que lamentar víctimas, ya que cuando ha sucedido el incendio no había gente trabajando en las instalaciones, salvo algún vigilante de seguridad que a la llegada de los bomberos se encontraba en el exterior de las mismas fuera de peligro.

Las dotaciones continúan en el lugar de los hechos para seguir controlando y evitar que se pueda reavivar el fuego.