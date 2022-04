El alcalde de León califica de "aquelarre" las maniobras de la dirección regional del PSOE: "Quieren evitar que dirija la agrupación"

LEER MÁS El alcalde de León José Antonio Díez denuncia afiliaciones irregulares para impedir su candidatura a la alcaldía en 2023

"El objetivo fundamental es poder mantener la alcaldía y en el partido son conscientes de que el mejor candidato y único para revalidar esa alcaldía es mi persona, por lo que vamos encaminados a tender puentes y evitar esa confrontación presente", ha comenzado José Antonio Díez en 'Más de uno' sobre el lío del PSOE en León.

El alcalde socialista ha criticado las intenciones de su secretario general de provincia, Javier Alfonso Cendón, de "dinamitar" su proyecto incluso falseando afiliaciones. "En política, garantizar algo es muy difícil. Vivimos en un mundo donde la palabra vale poco o muy poco. Les he trasladado mi inquietud y mi molestia en relación a esa serie de afiliaciones que considero que se han realizado de manera irregular".

Díez ha reconocido que el PSOE ya revisa esas afiliaciones y ha subrayado que las disputas internas son "habituales" en los partidos, aunque la gravedad reside en intentar romper su proyecto: "Esto no es nuevo en los partidos. Aquí se ha propiciado un aquelarre, pero estoy esperanzado en que las conversaciones fructifiquen".

Sobre Cendón, Díez ha asegurado que su relación de distanciamiento es "pública y notoria": "En política es habitual esta lucha interna, lo que pasa es que cuando se pone en riesgo un proyecto político tan importante como este, lleva consigo una grandísima responsabilidad por el cargo que ostenta".

Ábalos y la dirección nacional del PSOE

Además, ha afirmado que Ábalos forma parte del pasado del PSOE "afortunadamente", por sus diferencias y su posible aliento desde la dirección nacional para tumbar a Díez: "Todos conocen la confrontación que tuve con el exministro, recibí incluso amenazas y eso se traslada en lo que hablamos. Hay que intentar eliminar esas viejas prácticas".

Por último, insiste en que se podría presentar con otras siglas en las próximas elecciones municipales si el PSOE no reconoce su proyecto: "Me encantaría hacerlo con el PSOE, pero si el partido decide que no sea yo, lo haré igualmente o lo intentaré desde otras posiciones".