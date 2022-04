El alcalde de León José Antonio Díez denuncia afiliaciones irregulares para impedir su candidatura a la alcaldía en 2023

El movimiento de fichas desde la dirección provincial pretende eliminar las posibilidades de que Díez repita como candidato a la alcaldía de la capital en los comicios del próximo año. La reacción no se ha hecho esperar, y pendientes de lo que ocurra esta tarde en la reunión que mantendrá en la sede de Ferraz, en Madrid, José Antonio Díez ha dejado claro que no le sorprende tras las numerosas afiliaciones irregulares que se venían produciendo en las últimas semanas y cuyo único objetivo es eliminarle desde que manifestó sus reivindicaciones y puso sobre la mesa la necesidad de que León tenga un autogobierno, algo que levantó ampollas en el seno del partido.

El alcalde de León, ha señalado que la acción de presentar otra candidatura es legal y cualquier militante puede hacerlo, siempre que sea militancia de verdad y no algo orquestado por el secretario provincial Javier Alfonso Cendón; algo que no se entiende, por lo que hay dos posibilidades: que no salga elegido o que sí sea reelegido, en cuyo caso pedirá responsabilidades por el perjuicio causado al partido.

DÍEZ SE PRESENTARÁ A LAS ELECCIONES

A pesar de las trabas con las que se ha ido encontrando el actual alcalde de León, José Antonio Díez asegura que concurrirá como candidato a las elecciones municipales de mayo de 2023.

José Antonio Díez, ha señalado que la consecuencia de esta decisión que ha calificado de egoísta se debe a “los caprichos, los odios, las inquinas y los complejos que tiene el secretario provincial Javier Alfonso Cendón, pero que afectarán a toda la ciudad, sin tener en cuenta el proyecto que se está desarrollando y que los ciudadanos valoran positivamente. En cuanto a los resultados que puedan obtener en la asamblea de la Agrupación que se celebrará el próximo jueves, 4 de mayo, Diez resaltó que la candidatura de la otra candidata Pilar Carnero no tendría ningún tipo de éxito ni ninguna opción si no fuera por las trampas y la campaña de afiliaciones irregulares que se ha admitido por parte del propio partido en Ferraz, recordando que uno de sus mayores enfrentamientos como alcalde fue con ex ministro José Luis Ábalos, que era el secretario de Organización federal del partido y de quien dependían en aquel momento todas las afiliaciones.

En la Asamblea que se celebrará el próximo miércoles día 4 de mayo se elegirá a la nueva dirección del PSOE en la ciudad de León, que enfrentará a Pilar Carnero con el alcalde de la capital y secretario general del PSOE local desde 2012.